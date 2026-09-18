"Не убедился в безопасности и пошёл на обгон": "Лада" и "Шевроле" лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области
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«Не убедился в безопасности и пошёл на обгон»: «Лада» и «Шевроле» лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

17 сентября на 103-м километре трассы Орск — Домбаровский — Светлый произошла авария, в которой пострадали люди.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению со встречным Chevrolet Lanos.

В результате ДТП травмы получили шесть человек. Двоих из них пришлось госпитализировать. Cотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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&#171;Не убедился в безопасности и пошёл на обгон&#187;: &#171;Лада&#187; и &#171;Шевроле&#187; лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области
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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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goldberg

Обычное ДТП.

Редактировалось 11 часов назад
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UELL

Какая-то стрёмная там природа.

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MoJloTkoM no roJloBe

Осень,однако…

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