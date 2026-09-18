«Не убедился в безопасности и пошёл на обгон»: «Лада» и «Шевроле» лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области

17 сентября на 103-м километре трассы Орск — Домбаровский — Светлый произошла авария, в которой пострадали люди.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению со встречным Chevrolet Lanos.

В результате ДТП травмы получили шесть человек. Двоих из них пришлось госпитализировать. Cотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.