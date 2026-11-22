ДТП произошло на ЗСД в Петербурге. Молоковоз при перестроении столкнулся с попутным автомобилем BMW, после чего от удара потерял управление и эффектно перевернулся. В результате молоко разлилось по проезжей части.
В Минске BMW наехал на ограждение и перевернулся
ДТП произошло в Минске. 21-летний водитель автомобиля BMW при перестроении не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в...
А мне кажется, это диарейная чертила на БМВ перестроился в молоковоз, который уже занял полосу
диарейщик даст деняк гиббонам, бочонок будет виноват
А можно, у этого е-*анутого, права навсегда забрать, а корыто под пресс.
У молоковоза установлена электронная система стабилизации переворота машины обратно на колёса, грамотно.
китайцы увидев видос уже выслали шпионов скомуниздить эту секретную технологию=)
вижу очередного диарейщика на бехе … к большому сожалению спокойный молоковоз завиноватят ((((((((((
При наличии такого кол-ва записей со всех ракурсов 100% БМВ виновным признают. Без записей да, скорее всего завиноватили бы молоковоз.
Ну вообще то молоковоз уже занял ряд. Так что про одновременное перестроение можно не рассказывать
А это смотря кто ехал в бэхе. Может статься, что это «занял ряд» не проканает. Плавали — знаем.
Пересмотрел ещё раз видео. Заметил, что этот г@ндон на бэхе хуйнул из крайнего левого ряда по диагонали направо во второй, и оттуда уже в молоковоз. Опасное и агрессивное вождение налицо, надо бы лишать прав, конечно, за подобное
перестроение сначала было в первый ! а уж потом во втором встретились
57 секунда одновременное перестроение . молоковоз его даже не видел
А что мешает через каждые 300 метров поставить камеры на скорость и ограничить 60 км\ч???
Не будет таких ДТП.
нихрена себе вы адвокаты
я против политики ограничения скорости, в том виде как она щас реализуецо. Уже до 30 кмч в мск дошли и это в добавок к 6 (шести ) лежачим полицейским, Карл.
Так вот насчет скорости.
1) машина — средство передвижения
2) причем быстрого передвижения. можно же было и на лошади, но зачем-то придумали машину.
Некоторые, вон, ВСМ строят, чтобы быстреее домой на болота ездить. Видите, они хотят БЫСТРЕЕ.
3) так вот на ЗСД (в данном случае) сотни тысяч людей быстро и комфортно проехали и ничего с ними не случилось. И вот один поц устроил кипеж.
И какой вывод: из-за одного поца надо ограничить всех.
Скуяли такая логика коллективной ответственности?
И так во всем здесь.
Виноват один, а наказывают всех.
Научитесь наказывать и ограничивать одного глупого и неумелого, а не лежачими полицейским мостить все улицы.
Щас ехал на Электробусе. #ля! Бум-бум, бум-бум, бум-бум…я окуел за что это нам пассажирам? Из-за одно тупого пешехода, который 5 лет назад попал тут под машину?
«Нет, так не победимъ»
у нас депутатки любят из за одного случая на 10милионо заипать мозг всем непричастным=)
просто, это — не решение проблемы, а ПОВОД сделать какую-нибудь гадость, ну и бабла срубить (лежачие полицейские, камеры).
Дурень на бмв в шашке играл же. Агрессивное вождение «налицо»
Все очень быстро ехали..