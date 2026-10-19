Массовое ДТП на МКАД попало в объектив камеры

На 76-м километре внешней стороны МКАД в Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. После столкновения водители оставили машины на проезжей части, а вместо знаков аварийной остановки выставили личные вещи и покинули дорогу.

В результате на этом участке произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.