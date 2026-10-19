Массовое ДТП на МКАД попало в объектив камеры
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Массовое ДТП на МКАД попало в объектив камеры

Аварии в России
1 комментарий 1 комментарий
Массовое ДТП на МКАД попало в объектив камеры

На 76-м километре внешней стороны МКАД в Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. После столкновения водители оставили машины на проезжей части, а вместо знаков аварийной остановки выставили личные вещи и покинули дорогу.

В результате на этом участке произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

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Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Опять два еблана решили ДТП в среднем ряду Мкада оформить.
Откуда они вообще берутся?
Видео в интернете не смотрят вообще?

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