ДТП на перекрестке в Петербурге: кто виноват?
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ДТП на перекрестке в Петербурге: кто виноват?

ПДД
53 комментария 53 комментария
ДТП на перекрестке в Петербурге: кто виноват?

Санкт-Петербург. Перекресток Вавиловых и Академика Байкова. По словам автора, инспекторы пока ничего не сказали и не вынесли. Как вы считаете, кто виноват в данной ситуации?

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53 Комментария
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53 комментариев
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denvis

Автор за чём стоял у пешеходного перехода, в отсутствие пешех????

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3
Kolyan II

Ждал семёру!

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7
neapol

Еду как-то раз, и надо повернуть направо. Впереди тачила, тоже направо хочет. Там, естественно, зебра, но пешиков никого ваще на горизонте. И этот передний начал поворот, и сцуко, встал перед зеброй!!! Ну накуя??? Пришлось ему сигналить, сзади тоже народ волнуется, сигналит. Передний постоял, подумал, оценил обстановку и риски, и изволил наконец-то продолжить движение. Чё это был за жест, так и не понял.

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1
Bizon

виновата автошкола :о)
на хрена он её теорию объясняет на дороге?

на дорогу выезжают уже представляя себе что надо делать в той или иной ситуации. Инструктор лишь подстрахует или быстро подскажет.

что здесь произошло.
учебная машина подъехала, встала не на границе перекрестка, а перед ПП (с нарушением расстояния, 5 м) и стоит. Т.е. по сути заблокировала правый «ряд» для поворота. И вот люди ее стали объезжать. Кому налево еще пол беды, а поворачивающим направо — вилы.
ЧСХ, она там просто стоит и даже аварийку не включила.

К сожаление, такие #удаки, которые тупят в обычных ситуациях, встречаюцо и среди щасливых обладателей вод.прав

Редактировалось 9 часов назад
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3
Germanetz

Остановка перед ПП не требует включение авариек

Редактировалось 4 часов назад
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0
Bizon

она не перед ПП остановилась, а куй знает где

инструктор (прямая речь): почему здесь остановилась?
бабенка:…(длинная пауза…пошел процесс загрузки ЦП)…а…я поняла.

и тут надо было ехать, но инструктор решил ей рассказать какой он умный и красивый теорию на наглядных примерах.
это надо было делать пешком, а не в учебной машине: подошел к перекрестку , показывай и рассказывай сколько хочешь

Редактировалось 4 часов назад
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0
Germanetz

Ваааще ничто не запрещало ученику остановиться там.

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0
Rubicon

2.4. Остановка запрещается:
на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;
За создание помехи движению (по ст. 12.14 КоАП РФ) предусмотрен штраф 
Остановилась — подала сигнал ? Начала движение подала сигнал и пропустила всех ?

Редактировалось 2 часов назад
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0
sanchess80

А вот пойди пойми, регик притормозил чтобы кого-то пропустить или фактически выполнил остановку, чтобы объяснить теорию, а потом начал движение. Тогда перед началом движения должен убедиться, что не создаёт помех. Тут вопросы к инструктору.

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3
goldberg

Вопрос глупый. Естественно, что виноват говноваз.
Но инструктор учебной машины идиот.

Редактировалось 6 часов назад
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3
Rubicon

говнотаз объезжал внезапно остановившийся без видимых причин автомобиль

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0
goldberg

Учебная не стояла, а остановилась, а потом поехала. Может собака или кошка шла по ПП, поэтому имеет право остановиться. Говнотаз виновен.

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3
Rubicon

Доказательства отсутствия причин для остановки у вас на экране!

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0
goldberg

Учебная остановилась, учебная поехала. Это нормально для учебной машины. Виновен говнотаз.

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3
Rubicon

зачем остановилась? куда поехала? учебную машину уже стали объезжать!
жигулисту плюсик к опыту! нефиг близко к учебной машине подъезжать!

Редактировалось 6 часов назад
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1
Bizon

говнотаз не виноват, он ее БЫ объехал без контакта, если БЫ она внезапно не поехал вперед и не ударила его в бочину.
момент, когда она тронулась вперед, на видео хорошо виден с 13 с матча.

Это как бы я встал у поворота во двор, стоял бы и мимо меня поворачивали, а потом я бы взял и поехал прямо и кого-нибудь подшиб.

По ПДД надо включать поворотник, по жизни, разумеется, я никакой поворотник не включал бы, но в ЗЗВ посмотрел бы, что вокруг меня происходит.
Ясен пень, косяк ученицы Инструктора.
Обсуждать куда ей ехать на перекрестке надо было метров за 50 (как нафигатор сообщает: поверните направо) ДО подъезда к перекрестку, а не с остановкой перед ПП

Редактировалось 4 часов назад
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1
Germanetz

Остановка перед ПП поворотника при возобновлении движения не требует.

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0
Bizon

она не перед ПП остановилась в центре полосы за 1 м до ПП, а вплотную к бордюру, но тоже перед ПП..в 3-4 метрах

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1
Rubicon

12.4. Остановка запрещается:

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

За остановку (или стоянку) ближе 5 метров перед переходом предусмотрен административный штраф.

Назовите причину остановки перед ПП в данном случае!
пешеходов и автомобилей впереди нет! собачек и кошечек тоже

Редактировалось 2 часов назад
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0
Germanetz

Друзья мои, что случилось? Почему вы ТУТ применяете правило для парковок (5 метров, остановка, поворотники, начало движения, препятсвие, аваийки и т.п.)?

«Остановка» — это не тапка в пол, а то что прописано 1.2. ПДД РФ. Например для погрузки.
«Остановка» в 12.4. ПДД РФ  — это НЕ то, что перед ПП для пропуска пешеходов.

Соотвественно этот ученик перед ПП не является «препятствием», его нельзя объезжать или обгонять. Он имеет полное право остановиться в том месте, ибо ПП, и главная. Он при этом не заканчивал движение и не начинает его ( в смысле «маневр»), он не обязан включать поворотники и предоставлять преимущество соседним рядам. 

«5 метров» — это тоже правило для парковки. И аварийк для парковки. И бордюр.

Причина остановки? Ученика? Перед ПП? И главной? Серьезно!??? 
Держи: «Остановка выполнена на основании пункта 14.4 ПДД РФ во избежание вынужденной остановки на пешеходном переходе из-за необходимости уступить дорогу транспортным средствам на главной дороге, а также для обеспечения безопасного обзора пересекаемой проезжей части».

У жигуля по 14.2. ПДД РФ («Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны …») есть только один вариант: ВСТАТь ЗА УЧЕНИКОМ.

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0
Rubicon

«Остановка» в 12.4. ПДД РФ  — это НЕ то, что перед ПП для пропуска пешеходов.»
Покажи пешехода на этом переходе!
Ученик не пешехода пропускает, а нарушает пдд… следовательно на старте пропускает всех!

Про пересекаемую ПЧ — это шедеврально! А чего не за 100 метров перед пересечением проезжих частей ?
Где останавливаться перед перекрёстком тоже регламентировано

14.2 нужно до конца дочитать! Продолжать движение разрешено с учётом требований пункта 14.1 Правил»
Ключевой момент здесь — обязанность уступить дорогу возникает ЕСЛИ
Пешеход уже вступил на проезжую часть 

Редактировалось 2 часов назад
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0
Germanetz

Хоть покажи, хоть не покажи — Вообще тут ничегошеньки не предъявишь, ни ученику, ни инструктору, ни по ПДД, ни по понятиям. 

А тем более вину в ДТП.

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0
Rubicon

Причина остановки в неположенном месте ? Инструктора продуть в наркологичке.

Редактировалось 2 часов назад
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0
Germanetz

В неположенном месте? Перед ПП или перед морковкой?

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0
Rubicon

На видео есть основания для остановки в этом месте ? С пешеходами вроде определились. Галюцинации — это не пешеход.
С каких пор перед этой морковкой нужно останавливаться?

Редактировалось 1 час назад
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0
Germanetz

Я выше целый абзатц написал оснований для остановки.

Вообще я не понимаю — у тебя 360 обзор, ты видишь что никто не приближается к ПП? 
Ты видишь знак «остановка запрещена»?

О чем спор вообще? НИ-ЧЕ-ГО ты тут не можешь регику предъявить и требовать ничего не можешь — едет аккуратно и правильно.

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0
Rubicon

О чем абзац-то?
О том, что нужно пропустить пешехода, который вступил на проезжую часть ? Я галлюциногены не принимал, не вижу пешехода на ни на ни перед переходом.
Зачем видеть знак «остановка запрещена» Если остановка запрещена правилами?
Зачем врать, если всё есть на видео?!
Реигк не едет! Регик останавливается, стоит некоторое время, а потом начинает движение.

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0
Germanetz

Остановка запрещена правилами!?

Так дай уже это правило. Какой пункт ПДД?

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0
Rubicon

1 час назад выше написал какой пункт правил.

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0
Germanetz

1 час назад ты писал про «остановку» согласно 1.2. ПДД РФ, для погрузки/разгрузки и посадки/всадки. 
Это она, родимая, не меньше 5 метров от ПП.

По третьему кругу идем?

Поэтому в 14. ПДД РФ (который про ПП) речь об уступить и пропустить.

Редактировалось 1 час назад
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0
Rubicon

Кто родимая, если там нет 5 метров! Нельзя стоять! только для пропуска пешеходов, а их нет и не было.

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0
Germanetz

Нет такого «нельзя стоять».
12. ПДД нельзя делать «остановку», что такое «остановка» описано в П.1 ПДД.

Наш случай туда не подходит.
По 4-му кругу идем.

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0
Rubicon

преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут ЕСТЬ ? ЕСТЬ! Никому не интересно что они там делают. Знак аварийной остановки в бардачке ищут или кирпичи на заднее сидение выкладывают
на сколько помню, свыше 5 минут — это уже стоянка

Редактировалось 15 минут назад
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0
Germanetz

Свыше 5 минут — стоянка.
До 5 минут — остановка, если подпадает под под определение из 1.ПДД.

Наш случай не подпадает.

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0
Rubicon

Страшно подумать, что такое «остановка по требованию сотрудника ГИБДД» Если у вас «остановка» исключительно для погрузки груза и высадку/посадку пассажиров. ГАИшника в багажник будете грузить? Или на пассажирское посадите ?

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0
E_Lindros

регик подставщик… на кол его)

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2
kreator

Обоюдку впаять могут. Жигу за «кайфовый» поворот направо. А ученику могут начало движения после остановки, без предоставления преимущества впаять.
Плюсом наша ублюдская разметка. Бабе чтобы повернуть — по сути нужно выехать и остановиться на пешеходном переходе, чтобы поглядеть едет ли кто по основной дороге. Поэтому она и встала до пешеходника, потому что по правилам на нём стоять — Нельзя. И за него выехать нельзя, т.к половина тачки будет выпирать на главную дорогу.

Редактировалось 8 часов назад
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1
Rubicon

Газель при этом поместилась, девочка на газели с прицепом учится ездить ?

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1
kreator

Ну если не брать в рассчёт тот факт, что эту газель легковушка наполовину по встречке объехала, то да — поместилась.

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1
Rubicon

Судя по Логану в начале видео — они все так ездят «Наполовину по встречке»

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0
sanchess80

Там на видео грузовичок показал что можно выехать к пересечению, пропускать и не перекрывать пешеходный переход. Именно это инструктор и пояснял водительнице.

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0
Germanetz

Возобновление движения после остановки перед ПП не считается «началом движения» в контексте маневрирования.
Ничего «предоставлять» соседним рядам не надо.

Более того — пъяный жигуль вообще не имел право объезжать или опережать (14.2 ПДД РФ)
А уж тем более резать.

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0
kreator

Ну то что жигуль не имеет права , это я изначально указал. А вот то, что там была за остановка перед пп — будет гаишникам рассказывать. Кого она там пропускала, если ни одного пешехода на горизонте не было и почему остановилась.
По такой логике любой дурень может по приколу вставать возле пп, стоять там сколько угодно , пропуская виртуальных пешеходов и машин за горизонтом.

Редактировалось 1 час назад
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2
Germanetz

Изначально ты указал про «начало движения» и «предоставления преимущества».
Сейчас добавил что никого нет на горизонте, хотя этого видеть не можешь.
НИ-ЧЕ-ГО тут гаишники не предъявят, ничего.

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0
Rubicon

Причем тут горизонт?
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу <*>, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

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0
Germanetz

Kreator написал «ни одного пешехода на горизонте не было».
У него нет камеры на 360, слева тротуар вообще не видно, чего сочинять?

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0
Rubicon

так какого хрена регик трогается, если пешеходы есть ?
Или всё же их нет, даже на горизонте ?

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0
MishaBob

Кто правее, тот и прав. Выезд с дороги с одной полосой движения в каждом направлении. Получается, пенс ещё по встречке, на пешеходном переходе.
Инспекторы, по ходу правил не знают

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0
Rubicon

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

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3
Germanetz

Возобновление движения после остановки перед ПП не считается «началом движения» в контексте маневрирования.

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0
Germanetz

Судя по стопарям он в итоге уехал. 100% бухой.

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0
HoBomzh

Не слышно поворотника

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0
Nordman51

Зачем долбоёб на семёне так угол резал? Или ему надо было бочину починить? А учебки вообще надо за два квартала объезжать.

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0
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