Москва, Ленинградское шоссе. Автор видео делится наблюдением: «Сегодня утром повстречал человека на моноколесе. Погодные условия оставляли желать лучшего — на улице минус два градуса, шёл снег, а на мосту скорость передвижения достигала 80 км/ч».
Интересно, для них зимняя резина производится или водитель совсем отчаянный?
Мультиков насмотрелся
трансплантологи его заждались …
Есть фанаты именно моноколеса. У нас в городе такой же утка-робот ездит зимой и летом, постоянно попадается на колесе. Но наш правда по тротуару рассекает обычно.
Довольно опасная хрень, учитывая тот факт, что тормоза там только электронные, в отличии от Велосипедов и Самокатов, где есть дублирующая механика. И если что случиться с аккумулятором, проводкой или платой управления, он на всей скорости улетит в небеса.
оно не «отчаянный», оно — конченный
ссука, пидор, #лядина
Для окружающих это лучше, чем 2-колёсные: всё внимание на управление, на дорогу. Ещё бы им лампочки поярче спереди и по бокам.