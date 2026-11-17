ДТП произошло 16 ноября на улице Луначарского в Рыбинске. Водитель автомобиля Nissan не вписался в поворот и столкнулся с Mitsubishi.

После столкновения водитель Mitsubishi подошёл ко второму участнику аварии и начал наносить ему удары кулаками. Потасовку остановила пассажирка автомобиля — она оттащила нападавшего от оппонента.

По данным полиции, в момент ДТП водитель «Ниссана» находился в состоянии алкогольного опьянения.