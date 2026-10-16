Водитель разбил четыре машины на парковке в Усть-Илимске

ДТП произошло в Усть-Илимске Иркутской области на стоянке напротив центрального рынка. Сообщается, что повреждены четыре автомобиля.
Видео: Илим-Телеком
ДТП произошло в Усть-Илимске Иркутской области на стоянке напротив центрального рынка. Сообщается, что повреждены четыре автомобиля.
Видео: Илим-Телеком
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хмм, четвертый автомобиль испугался и у него движок от страха заклинило ? или он не попал в кадр
думаю, что второе) либо автомобиль чудилы посчитали
синька или наркоман)