Водитель разбил четыре машины на парковке в Усть-Илимске
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Водитель разбил четыре машины на парковке в Усть-Илимске

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
Водитель разбил четыре машины на парковке в Усть-Илимске

ДТП произошло в Усть-Илимске Иркутской области на стоянке напротив центрального рынка. Сообщается, что повреждены четыре автомобиля.

Видео: Илим-Телеком

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3 Комментария
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3 комментариев
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хмм, четвертый автомобиль испугался и у него движок от страха заклинило ? или он не попал в кадр

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Ralf

думаю, что второе) либо автомобиль чудилы посчитали

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Ralf

синька или наркоман)

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