24 ноября на улице Борсоева в Улан-Удэ грузовик при перестроении столкнулся с легковым автомобилем, после чего протащил его несколько метров и вытолкнул на встречную полосу через разделительную полосу.

Момент происшествия попал в объективы камеры. Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства и причины аварии уточняются.