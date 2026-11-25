24 ноября на улице Борсоева в Улан-Удэ грузовик при перестроении столкнулся с легковым автомобилем, после чего протащил его несколько метров и вытолкнул на встречную полосу через разделительную полосу.
Момент происшествия попал в объективы камеры. Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства и причины аварии уточняются.
ПрофесиАНАЛ фуровод, что забыл в левом ряду???
дрочат вприсядку они там, уёбки
«А мне похуй» — такой ответ получил как то раз я, задав вопрос водителю грузовика знает ли он, что ехать в левом на грузовом (более 3,5 тонн) авто при отсутствии поворота-разворота, даже при обгоне — нельзя…..
2,5 тонны же, а не 3,5…
Да, вы правы — 2.5 тонны. Я ошибся.
Хотел повернуть налево, видимо.
Поэтому перестраивался вправо, логично, чё!
Ну большегруз же — брал вправо чтобы повернуть налево 🙂
Не смог правильно занять правый ряд на перекрёстке, корыта мешают со всех сторон
Пузотер усвоил первый урок. Повезло, что не летально усвоил.
странная разделительная полоса какая то между потоками. просто пластиковые столбики торчат. бабло выделенное на норм отбойник видимо качественно растащили…
и я не понял, вчера-позавчерашние видосы из УланУдэ были уже с глубоко зимними пейзажами, а тут лето))
Да все в снегу, какое лето) просто дорога хорошо почищена)
похоже. дедушка старенький, зрение не то уже))
да ещё снег не особо виден, видимо какой то фильтр коричневый на камере стоит, чтоли
Грязевой фильтр.
Горизонтальное зеркало есть, помимо двух панорамных.
На месте водятела корыта я был бы уже далеко впереди грузовика
.