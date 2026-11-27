В Омске водитель трамвая проехал на красный и столкнулся с кроссовером, который двигался на свой зеленый. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине очевидца.
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с трамваем лучше не спорить.
💯…ибо он большой и железный.
Трамваю не давали проехать, нос на перекрёсток он чуть-чуть высунул на зелёный. Ну и типа завершал проезд.
Да, там какой-то мудень, на рельсах раскорячился.
Трамвай маленький и его не видно🤣🤣🤣🤣
Водила пузотерки с плохим зрением и тупым мозгом.