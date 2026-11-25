В Китае разработали мотоциклетный шлем со встроенной подушкой безопасности. Устройство призвано обеспечить дополнительную защиту головы для водителей мотоциклов и скутеров в момент аварии.

Фото: indulgexpress

Принцип работы системы основан на датчиках удара: при столкновении они активируют газовый инфлятор, который за доли секунды наполняет внутреннюю подушку, создавая дополнительный амортизирующий слой вокруг головы (в первую очередь лба и боковых зон) ещё до контакта с дорогой.

В отличие от существующих решений, где подушки встраиваются в жилеты и куртки, здесь защита интегрирована непосредственно в шлем.

На данный момент технология находится на стадии тестирования и концепт-разработки. Независимые краш-тесты, сертификация и подтверждённые данные о серийном производстве пока отсутствуют.