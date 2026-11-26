24 ноября 2026 года около 19:10 на улице Челнокова в Калининграде 36-летняя водитель автомобиля Rover совершила столкновение с автомобилем Toyota, который остановился перед пешеходным переходом.
После столкновения Toyota выехала на нерегулируемый пешеходный переход и сбила 11-летнего ребенка, который переходил дорогу.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия; устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
набутылить слепошарого упыря, давшего поджопник сбившему мелкого
Да нихрена себе роверша поливала…….. Блатной пыли нанюхалась ?
а куда он так полетел? нога с тормоза на газ перескочила ?