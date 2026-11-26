24 ноября 2026 года около 19:10 на улице Челнокова в Калининграде 36-летняя водитель автомобиля Rover совершила столкновение с автомобилем Toyota, который остановился перед пешеходным переходом.

После столкновения Toyota выехала на нерегулируемый пешеходный переход и сбила 11-летнего ребенка, который переходил дорогу.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия; устанавливаются все обстоятельства произошедшего.