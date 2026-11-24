ДТП произошло в Магнитогорске на перекрестке Карла Маркса и Советской Армии. Водитель иномарки пытался затормозить перед светофором, но его занесло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой».
ДТП на трассе «Кола» в Карелии унесло жизнь водителя
22 ноября около 8:30 на 354-м км трассы «Кола», недалеко от поворота на Святозеро, столкнулись два автомобиля - Opel и "Нива" .По предварительным...
😀 барран
Вот нахрена он всё это время жал на тормоз? По этому и въ…бался…
На Ладе тормоз. Проехал бы нормально на зеленый и ДТП бы не произошло.
Водитель Лады: «О! Есть возможность поменять бампер за чужой счет!».
Лада тормозит лучше иномарки. Видать, не те шины поставил иномарочник.
Уникум.