Просто запуск Лады 2025 года выпуска

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Разбор 8 автошкол Рязани: цены от 19 990 ₽, адреса на карте, состав курса и то, почему половина школ города не даёт сравнить себя с другими.
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нуичо?
Смотрели видео?
а что там? краник подачи бензина перекрыли ?
Слишком длинный ролик.
да
нуичо?
00:19
Бабуля, закурить есть? — Что? — А где бабуля?.. — Я за нее. — Вы, да? — Да. —))
А где Николаев?
чо, чо?
новая машина стоит у дилера и не заводицо. печаль.
да, просто слили 5 л бензина и всё.
У дилера всегда машины продаются с 5 л.
зато аккум бодрый
какие 5 литров?! Два максимум. Я гранату забирал. Менигер сказал: «Только первую АЗС не пролети. Сразу встанешь».
Потому что 3 слили.
именна
https://vkvideo.ru/video-26513781_456239409
да-да, этим дилер и выживает) )
Да не, это бонус менеджеров.
а
дохлые зуммеры. С толкача заводить надо. А то нескрепно.
Разбежался, растолкал и с горки, при попутном ветре…. передачу ногой пнул и может быть, повезЁт..
жужжание бензонасоса не услышал, сразу крутит старЁр.
Оно глухое из-за шумки. Скорее шум, чем жужжание.
так у неё движка нет, это «Лада Педалити», цепь и крутилки как у велика
На трех горшках работает или даже на двух…судя по звуку ДВС…но работает и даже немного поедет куда нибудь…
это стартер молотит, а запуска нет
на стартере немного можно проехать, но не далеко
на тахометре в конце 200 +- об/мин
с одной стороны, стартер крутит 200
с другой стороны, он руку от кнопки запуска убрал
хз, что это за Веста…
ждем разгадки от Кирилла :о)
Так там же не надо держать кнопку. Нажал — и дальше оно само крутит до запуска (или 15 секунд). Остановить можно еще раз нажав, либо отпустив тормоз.
Что, пгавда? Нажал и оно само крутит?
Абалдеть. Спасибо, если не шутишь :о)
Вот я лоханулся-то, сделал себе просто «красную кнопку»: с газом
2 ключа бросил в нишу? А не возникло мысли, что они могут друг другу мешать, т.к. начнут одновременно отвечать на запрос иммобилайзера?
ключи клонированные ? у них же разные серийники
Серийники разные, а приемник один. Когда они одновременно начнут передавать — приемник ни один ответ не получит из-за взаимных помех.
ну там же не дураки сидят
Эти ключи через 45 секунд переходят в режим энергосбережения, и отключают приемник. В нише же они работают как NFC (даже при разряженной батарейке). Не пробовали 2 банковские карты одновременно к считывателю прикладывать?
https://dzen.ru/a/XD7eo3m0bACpWfQS
Вы пробовали лично? Я пробовал: срабатывает, но частота ошибок на терминале выше. И иногда долго срабатывает. А 1 раз может попасться так, что карта Сбера и терминал Сбера — и терминал сначала шлет запрос, на который отвечает только приложение Сбера, и только потом универсальный запрос. Как раз с той целью, чтобы если несколько карт рядом — списать со своей карты — это выгоднее.
Не бывает такого. Машина «чует» keyless ключи. Где они находятся и сколько их.
Это в идеале. А в реале даже один ключ может не считаться из-за помех на АЗС, например.
Я не знаю как на Тазах, но например, на Кайне у меня, если ключ не опознан, то на приборке появится надпись и машина не будет крутить стартером.
А если ключ опознан, но при запуске двигателя на запрос иммобилайзера не был получен корректный ответ?
Иммо опрашивается и отключается в момент включения зажигания, а не стартера.
На Весте иммобилайзер опрашивается и при включении зажигания, и при запуске.
такое если только в жигуле и может быть-)))) а так хоть багажник одинаковых ключей под завязку загрузи, заведётся и поедет и глючить не будет.
С севшими батарейками?
Кому пох, ставим лайк!