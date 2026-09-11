Просто запуск Лады 2025 года выпуска
1

Просто запуск Лады 2025 года выпуска

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37 комментариев 37 комментариев
Просто запуск Лады 2025 года выпуска

-4
37 Комментариев
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37 комментариев
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RedVodim

нуичо?

Редактировалось 1 день назад
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7
KIRILL

Смотрели видео?

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0
Rubicon

а что там? краник подачи бензина перекрыли ?

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4
UELL

Слишком длинный ролик.

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5
RedVodim

да

нуичо?

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4
Bizon

чо, чо?
новая машина стоит у дилера и не заводицо. печаль.

да, просто слили 5 л бензина и всё.
У дилера всегда машины продаются с 5 л.

зато аккум бодрый

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3
MishaBob

какие 5 литров?! Два максимум. Я гранату забирал. Менигер сказал: «Только первую АЗС не пролети. Сразу встанешь».

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3
d989417

Потому что 3 слили.

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4
Bizon

именна
https://vkvideo.ru/video-26513781_456239409

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4
navigad

да-да, этим дилер и выживает) )

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2
d989417

Да не, это бонус менеджеров.

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0
RedVodim

а

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1
MishaBob

дохлые зуммеры. С толкача заводить надо. А то нескрепно.
Разбежался, растолкал и с горки, при попутном ветре…. передачу ногой пнул и может быть, повезЁт..
жужжание бензонасоса не услышал, сразу крутит старЁр.

Редактировалось 1 день назад
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4
d989417

Оно глухое из-за шумки. Скорее шум, чем жужжание.

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0
E_Lindros

так у неё движка нет, это «Лада Педалити», цепь и крутилки как у велика

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2
ua4frr

На трех горшках работает или даже на двух…судя по звуку ДВС…но работает и даже немного поедет куда нибудь…

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1
Rubicon

это стартер молотит, а запуска нет
на стартере немного можно проехать, но не далеко

Редактировалось 1 день назад
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0
Bizon

на тахометре в конце 200 +- об/мин
с одной стороны, стартер крутит 200
с другой стороны, он руку от кнопки запуска убрал
хз, что это за Веста…
ждем разгадки от Кирилла :о)

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0
d989417

Так там же не надо держать кнопку. Нажал — и дальше оно само крутит до запуска (или 15 секунд). Остановить можно еще раз нажав, либо отпустив тормоз.

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0
Bizon

Что, пгавда? Нажал и оно само крутит?
Абалдеть. Спасибо, если не шутишь :о)

Вот я лоханулся-то, сделал себе просто «красную кнопку»: с газом

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0
d989417

2 ключа бросил в нишу? А не возникло мысли, что они могут друг другу мешать, т.к. начнут одновременно отвечать на запрос иммобилайзера?

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0
Rubicon

ключи клонированные ? у них же разные серийники

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2
d989417

Серийники разные, а приемник один. Когда они одновременно начнут передавать — приемник ни один ответ не получит из-за взаимных помех.

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0
Rubicon

ну там же не дураки сидят

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0
d989417

Эти ключи через 45 секунд переходят в режим энергосбережения, и отключают приемник. В нише же они работают как NFC (даже при разряженной батарейке). Не пробовали 2 банковские карты одновременно к считывателю прикладывать?

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0
Rubicon

https://dzen.ru/a/XD7eo3m0bACpWfQS

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0
d989417

Вы пробовали лично? Я пробовал: срабатывает, но частота ошибок на терминале выше. И иногда долго срабатывает. А 1 раз может попасться так, что карта Сбера и терминал Сбера — и терминал сначала шлет запрос, на который отвечает только приложение Сбера, и только потом универсальный запрос. Как раз с той целью, чтобы если несколько карт рядом — списать со своей карты — это выгоднее.

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0
formatceft

Не бывает такого. Машина «чует» keyless ключи. Где они находятся и сколько их.

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2
d989417

Это в идеале. А в реале даже один ключ может не считаться из-за помех на АЗС, например.

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0
formatceft

Я не знаю как на Тазах, но например, на Кайне у меня, если ключ не опознан, то на приборке появится надпись и машина не будет крутить стартером.

Редактировалось 1 день назад
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0
d989417

А если ключ опознан, но при запуске двигателя на запрос иммобилайзера не был получен корректный ответ?

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0
formatceft

А если ключ опознан, но при запуске двигателя на запрос иммобилайзера не был получен корректный ответ?

Иммо опрашивается и отключается в момент включения зажигания, а не стартера.

Редактировалось 1 день назад
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0
d989417

На Весте иммобилайзер опрашивается и при включении зажигания, и при запуске.

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0
E_Lindros

такое если только в жигуле и может быть-)))) а так хоть багажник одинаковых ключей под завязку загрузи, заведётся и поедет и глючить не будет.

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2
d989417

С севшими батарейками?

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0
HoBomzh

Кому пох, ставим лайк!

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0
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