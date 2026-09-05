Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео

5 сентября днем на Большой Пироговской улице в Москве водитель спорткара Ferrari 812 Superfast не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречную, врезался в Volkswagen Touareg, после чего влетел в забор. Никто не пострадал.

Позже выяснилось, что суперкар числится за предпринимателем Игорем Ибышевым, который также работает советником по экономическим вопросам в адвокатском бюро.

Однако сам бизнесмен в беседе с телеграм-каналом Baza опроверг свою причастность к инциденту. Он заявил, что на момент ДТП уже не является владельцем автомобиля и, более того, не находился за его рулём. Кто именно управлял Ferrari в момент столкновения, пока остаётся неизвестным.

Фото и видео: Дептранс Москвы