Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
1

Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео

Аварии в России
4 комментария 4 комментария

5 сентября днем на Большой Пироговской улице в Москве водитель спорткара Ferrari 812 Superfast не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречную, врезался в Volkswagen Touareg, после чего влетел в забор. Никто не пострадал.

Позже выяснилось, что суперкар числится за предпринимателем Игорем Ибышевым, который также работает советником по экономическим вопросам в адвокатском бюро.

Однако сам бизнесмен в беседе с телеграм-каналом Baza опроверг свою причастность к инциденту. Он заявил, что на момент ДТП уже не является владельцем автомобиля и, более того, не находился за его рулём. Кто именно управлял Ferrari в момент столкновения, пока остаётся неизвестным.

Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео
Фото и видео: Дептранс Москвы
0
4 Комментария
Подписаться
Уведомить о
4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Nordman51

Почему-то все эти мажоры какие-то ссыкуны. Никогда не могут признаться, что накосячили, сразу начинают соскакивать.

Ответить
0
goldberg

Лысые покрышки, пьяный водила, результат на видео.

Ответить
0
Vlad976

на резине сэкономил

Ответить
0
UELL

Криворукое, туповатое двуногое.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Электронные права и СТС через приложение «MAX» – что изменится для водителей с 8 сентября

С 8 сентября 2026 года в России вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые официально разрешают водителям предъявлять...

Электронные права и СТС через приложение «MAX» – что изменится для водителей с 8 сентября
1663 просмотра
18
Подробнее
Автоновости

Что ждёт АвтоВАЗ, если утилизационный сбор отменят: реальный сценарий

Обсуждение возможной отмены утилизационного сбора всплывает всякий раз, когда речь заходит о высоких ценах на новые автомобили в России. Многие...

Что ждёт АвтоВАЗ, если утилизационный сбор отменят: реальный сценарий
522 просмотра
17
Подробнее
Автоновости

Jetta VS5 — кроссовер с немецкой душой и китайской пропиской. Стоит ли его покупать?

На фоне обилия китайских автомобилей, хлынувших на российский рынок, модель Jetta VS5 выделяется своей неоднозначной репутацией. Одни видят в ней...

Jetta VS5 — кроссовер с немецкой душой и китайской пропиской. Стоит ли его покупать?
194 просмотра
4
Подробнее
Аварии в России

«Гелендваген» опрокинулся и вылетел на тротуар в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

ДТП произошло 27 августа ️на Кутузовском проспекте в Москве. Mercedes-Benz G-Class перевернулся после того, как его подрезал таксист. От...

«Гелендваген» опрокинулся и вылетел на тротуар в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
902 просмотра
29
Подробнее
Автоновости

Каждый третий российский покупатель выбирает «Ладу» — и вот почему

Выбор автомобиля для российского водителя уже давно перестал быть исключительно делом личных предпочтений или эстетических пристрастий. Сегодня это...

Каждый третий российский покупатель выбирает «Ладу» — и вот почему
289 просмотров
30
Подробнее
Автоновости

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки

С 2027 года в России кардинально меняется порядок ввоза иностранных автомобилей. Министерство промышленности и торговли анонсировало введение...

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки
823 просмотра
12
Подробнее
Автоновости

Почему экономия на моторном масле оборачивается убытками и как вовремя распознать подделку

В погоне за снижением расходов на обслуживание автомобиля многие водители соблазняются слишком дешёвыми предложениями моторного масла. Однако, как...

Почему экономия на моторном масле оборачивается убытками и как вовремя распознать подделку
194 просмотра
17
Подробнее
Отзывы

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3

В жизни автора данного отзыва наступил тот удивительный, немного странный и философский возрастной этап, когда при выборе автомобиля на первый план...

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3
326 просмотров
11
Подробнее
Показать ещё
1
4 Комментария
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль