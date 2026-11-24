24 ноября примерно в 16:40 на 91-м километре трассы «Кола» возле деревни Горгалы в Ленинградской области произошло массовое ДТП. В аварию попали автобус с 24 пассажирами, грузовой автомобиль «Газель» и две легковушки — Kia и Lada Granta.

По информации полиции, водитель «Гранты» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Газелью». От удара грузовик выбросило на встречную полосу, где он врезался в Kia Rio. От удара у Kia Rio оторвало прицеп, который столкнулся с автобусом Yutong.

Погиб 33-летний водитель автомобиля Kia. Травмы получили 33-летний водитель грузового автомобиля и 64-летний водитель «Лады». Обоих доставили в больницу Шлиссельбурга. Также пострадали два пассажира автобуса.

Фото: МЧС, Комитет правопорядка и безопасности, ГУ МВД по Ленинградской области