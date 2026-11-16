Маршрутка с людьми опрокинулась в результате ДТП в Смоленске

ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске. Девушка за рулем «Лады» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, который от удара опрокинулся.
Пострадали два человека, в том числе 10-летняя девочка. Момент столкновения попал на видео.
ой , дура … тормозила бы в ряду была целая и с деньгами .
теперь виноватая и без штанов …
Не забываем что это ваз
Стандартный лосиный тест, место и время для отруливания и возвращение было. Даже если так закрутило — шрутку можно было бы не бить, отпускаем тормоз и рулим в здание
тыресно, как там пассы в шрутке непристёгнутые…