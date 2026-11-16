Маршрутка с людьми опрокинулась в результате ДТП в Смоленске

ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске. Девушка за рулем «Лады» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, который от удара опрокинулся.

Пострадали два человека, в том числе 10-летняя девочка. Момент столкновения попал на видео.

Фото из соцсетей