Маршрутка с людьми опрокинулась в результате ДТП в Смоленске
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Маршрутка с людьми опрокинулась в результате ДТП в Смоленске

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске. Девушка за рулем «Лады» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, который от удара опрокинулся.

Пострадали два человека, в том числе 10-летняя девочка. Момент столкновения попал на видео.

Маршрутка с людьми опрокинулась в результате ДТП в Смоленске
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3 комментариев
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cs

ой , дура … тормозила бы в ряду была целая и с деньгами .
теперь виноватая и без штанов …

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Germanetz

Не забываем что это ваз

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Rubicon

Стандартный лосиный тест, место и время для отруливания и возвращение было. Даже если так закрутило — шрутку можно было бы не бить, отпускаем тормоз и рулим в здание
тыресно, как там пассы в шрутке непристёгнутые…

Редактировалось 28 минут назад
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