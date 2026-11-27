Водитель Lamborghini столкнулся с суровыми погодными реалиями Москвы в снегопад.
«Самый лучший!» «Москвич» в третий раз подряд стал лучшим автомобилем года в России
В пресс-центре ТАСС были объявлены лауреаты 26-й ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Электрический кроссовер «Москвич 3е»...
да и хуй с ним…
я угорал как у нас в горку в снегопады пердун-кары типа заряженного мерина CLS не могут влезть. стоит пердит в радиусе километра, но шлифует на месте))
«в горку в снегопады пердун-кары типа заряженного мерина CLS не могут влезть»
как известно со времен «авто.ру»(тм) начала XXI века:
«Внедорожник — это не машина, а Человек»
По сему приказываю: отлить на гранит :о))
Это вроде прошлогоднее видео… Нет у Нас еще таких сугробов)
это трактором навалили.
во втр (когда был первый снегопад) был за городом. ехал на пузотерке по целине (до меня никто не ездил) — снега выше бампера, т.е. по колено
Фигасе, как всегда весь снег на столицу завезли