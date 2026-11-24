Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в пересечения улиц Горького и Красноармейская в Петрозаводске. Перед совершением маневра убедитесь в его безопасности! — предупреждают в Госавтоинспекции.
Tesla включила вид от третьего лица
На экране можно облететь свою машину, рассмотреть соседние автомобили и увидеть, куда она собирается повернуть. Первые записи из салонов показывают...
На фокусе мог бы и пошустрее развернуться, позволяла ситуация. Поло вообще баран — выперся наперерез видя, что некуда ехать.. Ну и 2 встречника гонялись что ли между собой. Видят движуху впереди и топят до последнего…
Куда шустрее, если видит, что впереди гонсчеги летят, а их нужно пропустить. Вот развернулся и пропускает
если бы развернулся шустрее, то и пропускать не пришлось бы) по мне, так очень неспеша и вальяжно совершался маневр
Красный конечно затупок полный
Грамотно перекресток перекрыли.