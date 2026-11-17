Видео из инстаграм* от аккаунта @artem.sukharev
Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
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Видео из инстаграм* от аккаунта @artem.sukharev
Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
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Зато мы родились в самой прекрасной стране на свете и все остальные нам завидуют.
ЛЮДИНОВАЯНЕФТЬ!!!