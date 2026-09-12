Блогер снял честный видео отзыв на новый УАЗ «Буханка»

Быстрый но подробный обзор на «автомобиль» который сейчас продается в салонах. Автор: @garage_svr_
Как вам ?
Быстрый но подробный обзор на «автомобиль» который сейчас продается в салонах. Автор: @garage_svr_
Как вам ?
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Этот автомобиль не рассчитан чтобы его после покупки затягивали в пленку и тряслись на каждой царапинкой разглядывая равномерность окраски и зазоров. Через год эксплуатации внешний вид автомобиля не особо будет разным будь в нем с завода идеальные швы и прочее либо он сразу продастся кривой и косой.
Думал вы скажете что не рассчитан на то, что бы его снимали на видео
я к любой машине отношусь потребительски, т.е. как к уазику. Ничего не жалко, сломается, следующий владелец исправит, а мне нафиг не надо
грЁбаная телега.