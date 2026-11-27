ДТП произошло 26 ноября утром на пересечении улицы Дзержинского и бульвара Курчатова в Тольятти. Автобус ПАЗ при выезде со второстепенной столкнулся с легковым автомобилем «Лада Приора». Водителя «Лады» госпитализировали.
В Удмуртии школьный автобус сбил ребенка
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приора низко летела, а для такого дорожного покрытия тем более, она до след перекрестка останавливалась бы
Он думал, что достиг совершенства, при вождении зимой.
вот гады, шеснарь походу убили
Тут ещё вопрос, должен ли он был уступать. Не нашёл ни в панорамах, ни в зеркалах знаков приоритета на этом перекрёстке.
там же знак Жилая зона, априори всем уступает, но водятел автобуса решил, что на главной…
Трудно было для колхозников «морковку» повесить?
Жилую зону не убрали, для колхозников светофор воткнули
…и включили мигающий режим.
считается, что таким образом снижается аварийность. он же приоре тоже подмигивал 😀
там же перед светофором морковка и только направо ? вот только для кого
Она для выезжающих с типа «дублёра» вдоль дома, поперёк бульвара.
Жаль, что не КАМАЗ поворачивал.
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