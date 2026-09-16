Водитель фуры скрылся с места ДТП на трассе Тюмень — Омск

ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск. У встречной фуры занесло прицеп, которым она протаранила Hyundai Solaris. От удара легковушка потеряла управление и вылетела в кювет. Водитель фуры скрылся с места происшествия.
«Пытался обогнать по обочине»: 19-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области
Массовая авария произошла в минувшее воскресенье днём на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области. Жертвой происшествия стал...
фигасе нежданчик. но солярису повезло, мог бы затоталиться вместе с пассажирами
Где видео?
есть видео!
ничего у него не занесло,
это он обгон завершал.
одно слово — КОЗЁЛ
как таких только Земля-матушка держит?:о)