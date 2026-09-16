Водитель фуры скрылся с места ДТП на трассе Тюмень - Омск
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Водитель фуры скрылся с места ДТП на трассе Тюмень — Омск

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4 комментария 4 комментария
Водитель фуры скрылся с места ДТП на трассе Тюмень — Омск

ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск. У встречной фуры занесло прицеп, которым она протаранила Hyundai Solaris. От удара легковушка потеряла управление и вылетела в кювет. Водитель фуры скрылся с места происшествия.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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фигасе нежданчик. но солярису повезло, мог бы затоталиться вместе с пассажирами

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3
Nordman51

Где видео?

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2
Rubicon

есть видео!

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1
Bizon

ничего у него не занесло,
это он обгон завершал.
одно слово — КОЗЁЛ

как таких только Земля-матушка держит?:о)

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0
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