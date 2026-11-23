22 ноября утром в Сарапуле водитель автомобиля Lada Largus пошел на обгон на перекрестке и едва не столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Renault Duster, после чего вылетел с дороги и перевернулся.
На ЗСД в Петербурге молоковоз столкнулся с кроссовером и перевернулся
ДТП произошло на ЗСД в Петербурге. Молоковоз при перестроении столкнулся с попутным автомобилем BMW, после чего от удара потерял управление и...
Навёл шороху в колхозе…
:о)))
Сколько же реально ебанутых на этом свете…
стехи
ларгус -это сила,
ларгус — это мощь,
только в него сядешь,
сносит мозги прочь :о)
песочком его там на обочине присыпать и ладно …
Шедеврально далбадятел самоустранился. Одобряю
И все спокойно дальше поехали ,мне встречка в лоб шла ,в мою обочину свернула ,и как на санках по бетонному сливу для воды полетела,первым делом остановился и помощь человеку ,про морду «бить » даже и мысли не было ,а потом только приход пришел ,и начинаешь осознавать,что к чему .
Вторая по неадекватности категория водителей после самосвальщиков, это ларгусоводы, которые потеснили таксистов на третий план!
Да, это тоже отдельная ветвь эволюции, она идёт параллельно с таксоидами.
И все свернули, поехали по своим делам))) Какие молодцы!
Ларгусоид обыкновенный.