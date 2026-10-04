В Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину и скрылся

На Косыгина в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину, осмотрел повреждения и скрылся. Объявлен в розыск.
По словам инспекторов, на нем висит куча штрафов и пьянка за рулем.
На Косыгина в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину, осмотрел повреждения и скрылся. Объявлен в розыск.
По словам инспекторов, на нем висит куча штрафов и пьянка за рулем.
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Так он только синий и ездит, что ли?
Синька придаёт ему уверенность, она же — ***уизм.
У него в башке уже отработка, вместо мозга.