В Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину и скрылся
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В Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину и скрылся

ЧП и ДТП по Санкт Петербургу
3 комментария 3 комментария
В Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину и скрылся

На Косыгина в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Ceed повредил припаркованную машину, осмотрел повреждения и скрылся. Объявлен в розыск.

По словам инспекторов, на нем висит куча штрафов и пьянка за рулем.

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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Maverick652

Так он только синий и ездит, что ли?

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UELL

Синька придаёт ему уверенность, она же — ***уизм.

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UELL

У него в башке уже отработка, вместо мозга.

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