ДТП произошло на Трактовой в Иркутске. Водитель легкового автомобиля перестраивался в правую полосу и не пропустил грузовик. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор попутного авто.
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля: пострадали взрослый и ребенок
По предварительным данным, 7 ноября около 12:00 на улице Терешковой 62-летний водитель автомобиля Honda Stream столкнулся с микроавтобусом Peugeot...
На фургоне хотел всех плетущихся лохов справа обойти, но что-то пошло не так.
И все из-за еб#чих полос для общественного транспорта. На гранте походу штраф за езду по полосе не хотел получить, поэтому ушел в среднюю полосу.
Не глядя хотел повернуть. Но что-то пошло не так.