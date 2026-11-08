В Иркутске водитель легкового автомобиля перестраивался в правую полосу и не пропустил грузовик
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В Иркутске водитель легкового автомобиля перестраивался в правую полосу и не пропустил грузовик

ЧП и ДТП Иркутска
3 комментария 3 комментария
В Иркутске водитель легкового автомобиля перестраивался в правую полосу и не пропустил грузовик

ДТП произошло на Трактовой в Иркутске. Водитель легкового автомобиля перестраивался в правую полосу и не пропустил грузовик. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор попутного авто.

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3 комментариев
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Nordman51

На фургоне хотел всех плетущихся лохов справа обойти, но что-то пошло не так.

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2
Ralf

И все из-за еб#чих полос для общественного транспорта. На гранте походу штраф за езду по полосе не хотел получить, поэтому ушел в среднюю полосу.

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1
goldberg

Не глядя хотел повернуть. Но что-то пошло не так.

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