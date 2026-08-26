В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль

ДТП произошло 24 августа в переулке Санаторном в Екатеринбурге. Мотоцикл сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого байк отбросило на припаркованный автомобиль.
В момент аварии байкер ехал с пассажиром. Обоих мужчин и женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
интересно, это пидарьё двухколёсное когда нибудь научится не ездить быстро в городе?
скажет плохо стало за рулём.
двух колесное пидарье говорит, что они не увиноваты, а просто сувременные мото очинна быстрые.
ну да подтверждаю, моты щас быстрые, а мозги у мацациклистов — кисель.
ЗЫ. менты, дайте нам разрешение сбивать их внутри полосы, и вы увидите — мы справимся
От звука мне перед экраном уже страшно, а на улице вообще в ступор впал бы…
Е6учий хруст везде успел….
Всем привет.) Особенно старожилам этого сайта. Кто меня помнит, кто помнит «Хрона», и особенно «первинтина». Давненько я тут не был… Года с 2018.
Смотрю на репортажи — ничего не меняется… Всё по старому. Человеческая безалаберность, глупость, ошибки ценою в жизнь… Старый мой аккаунт восстановить не удалось. Пришлось сделать новый. Ну и ладно.
А по старому как величать?
На дорогах стабильность! Ну разве что электросамокатчики добавились
Жестко! Пешеходка не видела хруста до последнего, увидев побежала- классика
Интересно, это пидар* двухколесные когда нибудь закончатся ?
Судя по звуку шел на взлет…
хорошо что кегля подбежала перехватить поганую ракету
Хрусты горе людям несут.