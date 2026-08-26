В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль
1

В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль

ЧП и ДТП по Екатеринбургу
13 комментариев 13 комментариев

ДТП произошло 24 августа в переулке Санаторном в Екатеринбурге. Мотоцикл сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого байк отбросило на припаркованный автомобиль.

В момент аварии байкер ехал с пассажиром. Обоих мужчин и женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль
В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль
В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль
В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль
Фотографии из соцсетей

1
13 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
13 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
E_Lindros

интересно, это пидарьё двухколёсное когда нибудь научится не ездить быстро в городе?

Ответить
7
ak100

скажет плохо стало за рулём.

Ответить
4
Bizon

двух колесное пидарье говорит, что они не увиноваты, а просто сувременные мото очинна быстрые.
ну да подтверждаю, моты щас быстрые, а мозги у мацациклистов — кисель.
ЗЫ. менты, дайте нам разрешение сбивать их внутри полосы, и вы увидите — мы справимся

Ответить
1
alejandromartinez

От звука мне перед экраном уже страшно, а на улице вообще в ступор впал бы…

Ответить
5
MoJloTkoM no roJloBe

Е6учий хруст везде успел….

Ответить
3
Ermolov K

Всем привет.) Особенно старожилам этого сайта. Кто меня помнит, кто помнит «Хрона», и особенно «первинтина». Давненько я тут не был… Года с 2018.
Смотрю на репортажи — ничего не меняется… Всё по старому. Человеческая безалаберность, глупость, ошибки ценою в жизнь… Старый мой аккаунт восстановить не удалось. Пришлось сделать новый. Ну и ладно.

Ответить
2
Airmouse

А по старому как величать?

Ответить
0
Rubicon

На дорогах стабильность! Ну разве что электросамокатчики добавились

h-27138.jpg
Ответить
1
Vikmark

Жестко! Пешеходка не видела хруста до последнего, увидев побежала- классика

Ответить
1
Мишаня 007

Интересно, это пидар* двухколесные когда нибудь закончатся ?

Ответить
1
lex77a

Судя по звуку шел на взлет…

Ответить
0
HoBomzh

хорошо что кегля подбежала перехватить поганую ракету

Ответить
0
Nordman51

Хрусты горе людям несут.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Проигнорировал запрещающий сигнал светофора»: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

На улице Шотмана в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда. 52-летний водитель автомобиля Ford проигнорировал...

«Проигнорировал запрещающий сигнал светофора»: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске
291 просмотр
6
Подробнее
Аварии в России

«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде

Причиной жесткого ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде могла стать внезапная потеря сознания водителем. Об этом сообщают местные...

«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде
854 просмотра
13
Подробнее
Аварии в России

«Решил выполнить разворот»: «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области

На трассе Подгорянка – Шихово в Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись «Соболь» и Haval.На опубликованных...

«Решил выполнить разворот»: «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области
516 просмотров
6
Подробнее
Аварии в России

Последние секунды жизни: Chevrolet и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области

Трагедия произошла 21 августа в Кваркенском районе Оренбургской области. На 131-м километре трассы «Орск — Шильда — граница Челябинской области»...

Последние секунды жизни: Chevrolet и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области
1139 просмотров
26
Подробнее
Аварии в России

«Спешился и спокойно переходил дорогу»: ребенок попал под колеса авто в Анапе

20 августа на проезде Солдатских матерей в Анапе водитель "Тойоты" сбил 10-летнего мальчика, который спешился с велосипеда и спокойно переходил...

«Спешился и спокойно переходил дорогу»: ребенок попал под колеса авто в Анапе
648 просмотров
11
Подробнее
Аварии в России

В Ижевске водитель «ГАЗели» не заметил и сбил пожилую женщину

ДТП произошло на улице 10 лет Октября в Ижевске. 54‑летний водитель «ГАЗели» при движении задним ходом сбил 81‑летнюю женщину. В результате наезда...

В Ижевске водитель «ГАЗели» не заметил и сбил пожилую женщину
540 просмотров
22
Подробнее
Аварии в России

«Двигался с превышением скорости»: в Борисоглебске автомобиль сбил двоих детей

19 августа вечером на улице 40 лет Октября в Борисоглебске 22-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних...

«Двигался с превышением скорости»: в Борисоглебске автомобиль сбил двоих детей
928 просмотров
27
Подробнее
Аварии в России

«Обгон был запрещен»: два автомобиля столкнулись на трассе Казань — Оренбург

19 августа на 666 километре федеральной трассы Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» произошло ДТП с участием двух...

«Обгон был запрещен»: два автомобиля столкнулись на трассе Казань — Оренбург
858 просмотров
30
Подробнее
Аварии в России

Шестимесячный младенец выпал из машины и погиб на трассе Екатеринбург — Тюмень

На 184-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень 35-летний водитель из Ханты-Мансийского автономного округа, управлявший автомобилем...

Шестимесячный младенец выпал из машины и погиб на трассе Екатеринбург — Тюмень
1048 просмотров
23
Подробнее
Показать ещё
1
13 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль