В Екатеринбурге мотоциклист сбил женщину и врезался в припаркованный автомобиль

ДТП произошло 24 августа в переулке Санаторном в Екатеринбурге. Мотоцикл сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого байк отбросило на припаркованный автомобиль.

В момент аварии байкер ехал с пассажиром. Обоих мужчин и женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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