Опасная поездка: двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Абакане

27 августа в Абакане произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На территории СНТ «Изумруд» 39-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ‑2114 при маневре не предоставил преимущество в движении мотоциклу, за рулем которого находился 16-летний подросток.
В результате ДТП травмы получили мотоциклист, у которого диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, а также его 16-летняя пассажирка, у которой зафиксирована ушибленная рана подбородка и ссадины левого коленного сустава.
По факту случившегося проводится административное расследование.
Видео https://m.vkvideo.ru/video-105408871_456243061. Кому он там не предоставил? Таким хоть запредоставляйся. Им дело времени убиться
спасибо,за видео
рубероид победил всех
зачем видео ускорили ?
для адреналину
Неожиданно, конечно, появились. Ну может водила увидел бы их , если б тонировки на передних стеклах не было, а ?