Опасная поездка: двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Абакане

27 августа в Абакане произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На территории СНТ «Изумруд» 39-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ‑2114 при маневре не предоставил преимущество в движении мотоциклу, за рулем которого находился 16-летний подросток.

В результате ДТП травмы получили мотоциклист, у которого диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, а также его 16-летняя пассажирка, у которой зафиксирована ушибленная рана подбородка и ссадины левого коленного сустава.

По факту случившегося проводится административное расследование.

Фото Госавтоинспекции Хакасии