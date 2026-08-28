Опасная поездка: двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Абакане
1

Опасная поездка: двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Абакане

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев

27 августа в Абакане произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На территории СНТ «Изумруд» 39-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ‑2114 при маневре не предоставил преимущество в движении мотоциклу, за рулем которого находился 16-летний подросток.

В результате ДТП травмы получили мотоциклист, у которого диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, а также его 16-летняя пассажирка, у которой зафиксирована ушибленная рана подбородка и ссадины левого коленного сустава.

По факту случившегося проводится административное расследование.

Опасная поездка: двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Абакане
Опасная поездка: двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Абакане
Фото Госавтоинспекции Хакасии
0
6 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
denium

Видео https://m.vkvideo.ru/video-105408871_456243061. Кому он там не предоставил? Таким хоть запредоставляйся. Им дело времени убиться

Редактировалось 18 часов назад
Ответить
4
Bizon

спасибо,за видео

Ответить
2
Bizon

рубероид победил всех

Ответить
3
Rubicon

зачем видео ускорили ?

Ответить
0
RedVodim

для адреналину

Ответить
1
Ermolov K

Неожиданно, конечно, появились. Ну может водила увидел бы их , если б тонировки на передних стеклах не было, а ?

Редактировалось 14 часов назад
Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
ЧП и ДТП по Екатеринбургу

Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Садоводов произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выполнял маневр...

Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле
272 просмотра
7
Подробнее
Аварии в России

«В 10 раз пьянее нормы»: нетрезвый водитель устроил ДТП в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском 38-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся...

«В 10 раз пьянее нормы»: нетрезвый водитель устроил ДТП в Петропавловске-Камчатском
477 просмотров
16
Подробнее
Автоновости

Названы заболевания, которые могут помешать получить водительские права

Наличие хронического заболевания автоматически не лишает гражданина права на вождение, однако каждый случай рассматривается индивидуально в рамках...

Названы заболевания, которые могут помешать получить водительские права
264 просмотра
6
Подробнее
Отзывы

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3

В жизни автора данного отзыва наступил тот удивительный, немного странный и философский возрастной этап, когда при выборе автомобиля на первый план...

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3
316 просмотров
11
Подробнее
ПДД

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей

Недавно в Москве произошёл показательный случай, который заставил многих автомобилистов задуматься о тонкостях Правил дорожного движения. Водитель...

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей
376 просмотров
8
Подробнее
Аварии в России

Lada Iskra и Audi столкнулись на перекрестке в Сарапуле: водитель «Лады» погиб

17 августа днем на нерегулируемом перекрёстке улиц Советская и Достоевского в Сарапуле столкнулись два автомобиля: Lada Iskra под управлением...

Lada Iskra и Audi столкнулись на перекрестке в Сарапуле: водитель «Лады» погиб
1941 просмотр
38
Подробнее
Показать ещё
1
6 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль