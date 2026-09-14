Известный поставщик автокомпонентов обанкротился после 130 лет работы

Немецкая компания Prinz&Co. Stahlrohre, выпускающая комплектующие для автомобильной промышленности, объявила о банкротстве. Это произошло после 130 лет деятельности. Суд Эссена уже запустил предварительную процедуру несостоятельности в отношении предприятия. Это означает, что начат этап оценки финансового положения компании, при котором рассматриваются варианты дальнейших действий — от реструктуризации до возможной ликвидации.

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История компании

Компания Prinz&Co. Stahlrohre начала производство ещё в 1896 году. За более чем вековую историю она превратилась в поставщика высокоточной продукции. Сейчас предприятие специализируется на выпуске высокоточных стальных труб.

Эта продукция используется в автомобильной отрасли: в частности, детали идут для автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлических систем. Поставки осуществляются по всему миру, что делает банкротство заметным событием для международной цепочки автокомпонентов.

Почему компания не удержалась на плаву

К банкротству привёл целый комплекс проблем. Среди ключевых причин — затяжной кризис в европейском автомобилестроении. Отрасль уже несколько лет сталкивается с нестабильным спросом, ростом издержек и структурными изменениями.

Дополнительный удар нанесли резкий скачок цен на сырьё и энергоносители. Для производителя стальных труб эти факторы оказались особенно чувствительными, поскольку металл и энергия составляют значительную часть себестоимости.

Ещё одной причиной стало катастрофическое падение продаж в летние месяцы, что окончательно подорвало финансовую устойчивость предприятия.

Не единичный случай

Банкротство Prinz&Co. Stahlrohre — не единичный случай, а скорее симптом более широкого процесса. Европейское автомобилестроение переживает трудный период: производители перестраиваются под электромобили, конкурируют с новыми игроками, несут высокие затраты на энергию и рабочую силу.

Поставщики комплектующих оказываются в уязвимом положении одними из первых. Когда крупные автопроизводители сокращают заказы или пересматривают цепочки поставок, небольшие и средние предприятия теряют загрузку и доходы. В таких условиях даже компании с долгой историей могут быстро оказаться на грани выживания.

Таким образом, 130-летняя история не гарантирует устойчивости в современном кризисе. Prinz&Co. Stahlrohre оказалась заложником сразу нескольких негативных факторов. Её банкротство показывает, насколько хрупкой может быть даже давняя репутация и узкая специализация в условиях турбулентного рынка.