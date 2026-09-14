Известный поставщик автокомпонентов обанкротился после 130 лет работы

Немецкая компания Prinz&Co. Stahlrohre, выпускающая комплектующие для автомобильной промышленности, объявила о банкротстве. Это произошло после 130 лет деятельности. Суд Эссена уже запустил предварительную процедуру несостоятельности в отношении предприятия. Это означает, что начат этап оценки финансового положения компании, при котором рассматриваются варианты дальнейших действий — от реструктуризации до возможной ликвидации.
История компании
Компания Prinz&Co. Stahlrohre начала производство ещё в 1896 году. За более чем вековую историю она превратилась в поставщика высокоточной продукции. Сейчас предприятие специализируется на выпуске высокоточных стальных труб.
Эта продукция используется в автомобильной отрасли: в частности, детали идут для автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлических систем. Поставки осуществляются по всему миру, что делает банкротство заметным событием для международной цепочки автокомпонентов.
Почему компания не удержалась на плаву
К банкротству привёл целый комплекс проблем. Среди ключевых причин — затяжной кризис в европейском автомобилестроении. Отрасль уже несколько лет сталкивается с нестабильным спросом, ростом издержек и структурными изменениями.
Дополнительный удар нанесли резкий скачок цен на сырьё и энергоносители. Для производителя стальных труб эти факторы оказались особенно чувствительными, поскольку металл и энергия составляют значительную часть себестоимости.
Ещё одной причиной стало катастрофическое падение продаж в летние месяцы, что окончательно подорвало финансовую устойчивость предприятия.
Не единичный случай
Банкротство Prinz&Co. Stahlrohre — не единичный случай, а скорее симптом более широкого процесса. Европейское автомобилестроение переживает трудный период: производители перестраиваются под электромобили, конкурируют с новыми игроками, несут высокие затраты на энергию и рабочую силу.
Поставщики комплектующих оказываются в уязвимом положении одними из первых. Когда крупные автопроизводители сокращают заказы или пересматривают цепочки поставок, небольшие и средние предприятия теряют загрузку и доходы. В таких условиях даже компании с долгой историей могут быстро оказаться на грани выживания.
Таким образом, 130-летняя история не гарантирует устойчивости в современном кризисе. Prinz&Co. Stahlrohre оказалась заложником сразу нескольких негативных факторов. Её банкротство показывает, насколько хрупкой может быть даже давняя репутация и узкая специализация в условиях турбулентного рынка.
А нех… й подлизывать США.
США на всех пох… й.
США в этом плане молодцы. Захотели — ввели пошлины, захотели — закрыли свой рынок для конкурентов… захотели — впарили свою продукцию гейропе, а если не будут брать — отключим газ!
Что бы посылать всех, надо из себя что то представлять, а не только щеки надувать.
у нас тоже всЁ в ажуре: вчера на Нижнекамский пзн прилетело и на пнз Славянск-на-Кубани видимо на завод «Славянск ЭКО»Продолжаем стоят в очередях на бензоколонку. Работа пошла по бороде..
кто вам такое сказал? У нас всё в ажуре, наступаем по всем направлениям. Скабеева даже про видео из Славянска сказала, что хохлы фейки постят. По зомбоящику всё не рассказывают, удары исключительно по мирным домам… Кстати жалко двоих девушек, погибших в Нижнекамске …
это был сарказм. Как достали враньем все: каклы, кремлеботы, «патриоты», пропагондоны. Горючку дайте. Как мне по кер на всех и вся.
просто конкуренты задавили продукцией хорошего качества за смешные деньги.
Китайчата?
Китайцы сейчас классные тачки делают, но для внутреннего рынка. И стоят они там копейки. А к нам одно ширпотребное говно везут, на которое у них нет спроса внутри.