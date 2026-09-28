«Не вписался в поворот»: «Газель» столкнулась с легковым автомобилем на съезде с Мурманского шоссе

ДТП произошло на съезде с Мурманского шоссе на Разметелево в Ленинградской области. Водитель «Газели» не вписался в поворот на мокрой дороге и врезался в легковой автомобиль. Видеорегистратор попутного авто запечатлел момент столкновения.
«Даже не тормозил»: в Ленобласти скутерист сбил переходящего дорогу пешехода
ДТП произошло 25 сентября в городе Мурино Ленинградской области. Скутерист сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. По словам...
ну и где «не вписался»?? водятел газели втыкал в мобилу
помницо, когда появились казели и на них пересели бывшие ИТР с легковых, было много дтп. Гоняли, ссуки, как на легковых. А это не легковая, а казел.
И тогда появилась шутка на авто.ру: что автомобиль казель уже на заводе укомплектовывается не только шоферским инструментом, домкратом и лопатой, но водителем-дураком
очередное рукожопое обезьяно на Казели