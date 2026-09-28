"Не вписался в поворот": "Газель" столкнулась с легковым автомобилем на съезде с Мурманского шоссе
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«Не вписался в поворот»: «Газель» столкнулась с легковым автомобилем на съезде с Мурманского шоссе

Видеорегистратор
3 комментария 3 комментария
«Не вписался в поворот»: «Газель» столкнулась с легковым автомобилем на съезде с Мурманского шоссе

ДТП произошло на съезде с Мурманского шоссе на Разметелево в Ленинградской области. Водитель «Газели» не вписался в поворот на мокрой дороге и врезался в легковой автомобиль. Видеорегистратор попутного авто запечатлел момент столкновения.

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3 комментариев
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ну и где «не вписался»?? водятел газели втыкал в мобилу

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Bizon

помницо, когда появились казели и на них пересели бывшие ИТР с легковых, было много дтп. Гоняли, ссуки, как на легковых. А это не легковая, а казел.
И тогда появилась шутка на авто.ру: что автомобиль казель уже на заводе укомплектовывается не только шоферским инструментом, домкратом и лопатой, но водителем-дураком

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2
E_Lindros

очередное рукожопое обезьяно на Казели

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