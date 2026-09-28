«Не вписался в поворот»: «Газель» столкнулась с легковым автомобилем на съезде с Мурманского шоссе

ДТП произошло на съезде с Мурманского шоссе на Разметелево в Ленинградской области. Водитель «Газели» не вписался в поворот на мокрой дороге и врезался в легковой автомобиль. Видеорегистратор попутного авто запечатлел момент столкновения.

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