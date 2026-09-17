На автозаводе "Москвич" запустили массовое производство электромобилей "Атом"
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На автозаводе «Москвич» запустили массовое производство электромобилей «Атом»

Аварии в России
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На Московском автомобильном заводе «Москвич» стартовало серийное производство электромобилей отечественного бренда «Атом». Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

На автозаводе &#171;Москвич&#187; запустили массовое производство электромобилей &#171;Атом&#187;

Запуск массового выпуска означает, что проект перешел от этапа подготовки и презентаций к практическому производству товарных автомобилей. Теперь электромобили «Атом» будут выпускаться не единичными экземплярами, а в рамках полноценного серийного процесса, рассчитанного на стабильный выпуск машин.

Полный технологический цикл производства

В пресс-службе компании уточнили, что производство электромобиля организовано по полному технологическому циклу. Это предполагает выполнение ключевых операций непосредственно на производственной площадке, без передачи значительной части этапов на сторонние предприятия.

Такой подход позволяет контролировать качество на каждом этапе и обеспечивает более высокий уровень локализации выпуска.

От сварки кузова до финального контроля

Технологический цикл включает несколько последовательных стадий. Сначала выполняется мелкоузловая сварка кузова, затем — окраска и антикоррозионная обработка. После этого производится сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части.

Отдельное внимание уделяется конфигурированию и калибровке электронных систем, поскольку электромобиль насыщен цифровыми решениями.

Завершающими этапами становятся тестирование и финальный контроль качества, по результатам которых автомобиль допускается к передаче заказчику.

Развитие сервисной сети

Параллельно с запуском производства бренд «Атом» развивает сервисную инфраструктуру.

На данный момент компания подписала договоры с 26 сервисными партнерами в 8 городах России. Это необходимо для того, чтобы владельцы электромобилей могли получать обслуживание и техническую поддержку в разных регионах страны.

В пресс-службе добавили, что сеть сервисного обслуживания будет расширяться. К 2027 году бренд планирует увеличить присутствие до 16 городов, а к 2029 году — до 48 городов.

Таким образом, вместе с ростом производства компания намерена создавать полноценную экосистему для владельцев электромобилей, включающую не только продажи, но и последующее сервисное сопровождение.

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MishaBob

волгу уже тоже запустили
даже шильдики в кетае изготавливают и наклеивают.

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