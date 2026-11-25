МВД России раскрыло новую мошенническую схему, жертвами которой становятся автомобилисты. Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения о том, что их припаркованный автомобиль задели на паркове.

Сообщение от «виновника» ДТП

Всё начинается с того, что владельцу машины приходит сообщение от незнакомца. Отправитель утверждает, что случайно задел его припаркованный автомобиль, однако ущерб, по его словам, незначительный. Из-за нехватки времени он не может дождаться владельца и вынужден уехать с места происшествия. Чтобы подтвердить свои слова, аферист присылает ссылку на якобы фотографии или видео с места инцидента.

При попытке открыть присланный файл пользователь не может просмотреть его содержимое — вложение выдаёт ошибку и не загружается. На этом первоначальное общение прерывается, однако это лишь часть многоступенчатого сценария. Ссылка, которую присылают мошенники, может быть вредоносной и использоваться для кражи персональных данных или получения доступа к устройству жертвы.

Запугивание и требование денег

Спустя некоторое время владельцу автомобиля начинают писать с других неизвестных номеров. Злоумышленники сообщают, что его личные данные якобы оказались в открытом доступе, а имущество находится под угрозой.

Чтобы «защитить» сбережения, жертве предлагают два варианта: перевести деньги на так называемый «безопасный счёт» или передать наличные курьеру. В обоих случаях средства оказываются у преступников.

Рекомендации МВД

В МВД призвали граждан проявлять бдительность. Главное правило — ни при каких обстоятельствах не открывать ссылки, полученные от незнакомых отправителей, независимо от предлога. Сотрудники полиции рекомендуют игнорировать подобные сообщения и не поддаваться на уловки мошенников.