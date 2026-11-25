МВД России раскрыло новую мошенническую схему, жертвами которой становятся автомобилисты. Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения о том, что их припаркованный автомобиль задели на паркове.
Сообщение от «виновника» ДТП
Всё начинается с того, что владельцу машины приходит сообщение от незнакомца. Отправитель утверждает, что случайно задел его припаркованный автомобиль, однако ущерб, по его словам, незначительный. Из-за нехватки времени он не может дождаться владельца и вынужден уехать с места происшествия. Чтобы подтвердить свои слова, аферист присылает ссылку на якобы фотографии или видео с места инцидента.
При попытке открыть присланный файл пользователь не может просмотреть его содержимое — вложение выдаёт ошибку и не загружается. На этом первоначальное общение прерывается, однако это лишь часть многоступенчатого сценария. Ссылка, которую присылают мошенники, может быть вредоносной и использоваться для кражи персональных данных или получения доступа к устройству жертвы.
Запугивание и требование денег
Спустя некоторое время владельцу автомобиля начинают писать с других неизвестных номеров. Злоумышленники сообщают, что его личные данные якобы оказались в открытом доступе, а имущество находится под угрозой.
Чтобы «защитить» сбережения, жертве предлагают два варианта: перевести деньги на так называемый «безопасный счёт» или передать наличные курьеру. В обоих случаях средства оказываются у преступников.
Рекомендации МВД
В МВД призвали граждан проявлять бдительность. Главное правило — ни при каких обстоятельствах не открывать ссылки, полученные от незнакомых отправителей, независимо от предлога. Сотрудники полиции рекомендуют игнорировать подобные сообщения и не поддаваться на уловки мошенников.
У меня один раз было: подхожу утром к своей машине, а там под щеткой записка: Я поцарапал вашу машину, телефон…
Я вокруг обхожу, ну точно мля. Созвонился, чувак мне 8тыр скинул на карту. Хотя если бы он записку не оставил, то я сразу бы и не увидел эту притертость, а потом уже бы и не знал где она появилась.
а я раз подхожу — а там краска стёрта… Благо мужик рядом крутился — показал машину, которая притерла, там на битом бампере как раз моя краска. Пришлось ждать виновника.
Шесть лет назад с женой решили авто поменять. Купил историю своего авто и опа! В августе пишется было дтп: капот, крылья красным цветом, типа хорошее дтп значит было полтора года назад. Поехали в гаи и там говорят-было!!! Как?! Мы ни с кем не сталкивались говорим. Да говорят, с вами сталкивались. Оказалось что бабца в нашем дворе на приоре причалила в бампер, вызвала гаи, оформили бамажки и разъехались все по своим делам. Никто не удосужился сообщить. Бампер если не присмотреться то и не заметно подмят.
Вот историю авто испортила только скотина. Ну и кто догадался допоганить ещё больше историю осталось неизвестно.
сразу мысль, а где этот пидор взял мой номер моб.? как так лихо пробил авто-номер тел.
и присланная ссылка бред. если задел, то скидывают сразу фото…не?
Кстати, сейчас сгенерить фотореалистичное фото дтп с реальной машиной можно за минуту. Дольше промт писать нейронке, чем она его генерить будет.
эт понятно, я имел в виду, что скинут фото, а не ссылку на него «куда-то»
вроде на госуслугах внедряли фишку, что можно написать в госуслуги владельцу авто по госномеру
ну так написать с госуслуг, а не с какого то левого номера.
«В МВД призвали граждан проявлять бдительность.»
алаверды
Я вот тоже призываю МВД проявлять бдительность
и че?
Хуйня какая-то.