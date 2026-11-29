Tesla сделала то, чего от неё давно ждали, но с оговоркой, которая мгновенно стала главной темой для обсуждения. Компания начала рассылать приглашения «избранным» частным клиентам на покупку двухместного роботакси Cybercab — автомобиля, в котором изначально нет ни руля, ни педалей. Стартовая цена в $29 990 без учёта налогов выглядит как прорыв: это дешевле базовой Model 3 и первый случай, когда Tesla предлагает машину с ценником ниже $30 000. Однако за этой привлекательной цифрой скрывается условие, которое радикально меняет саму природу владения автомобилем.

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Дело в том, что Cybercab физически не способен двигаться самостоятельно без активной подписки на Autonomy Subscription стоимостью $299 в месяц. В договоре, опубликованном на сайте Tesla, чёрным по белому сказано: «Ваш Cybercab не будет работать без активной подписки на автономность». Поскольку в машине нет ни рулевого колеса, ни педалей, это не просто фигура речи — при прекращении оплаты или потере связи с серверами Tesla автомобиль превращается в неподвижный объект в гараже, который невозможно использовать по назначению. Первый месяц подписки включён в стоимость покупки, но далее платёж становится ежемесячным и обязательным.

Подписка — это не просто софт, а рычаг полного контроля

Условия подписки наделяют Tesla беспрецедентными полномочиями. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость подписки, уведомив об этом всего за месяц. Более того, Tesla может приостановить или вовсе отключить подписку, если сочтёт использование автомобиля «несанкционированным или ненадлежащим». Например, три нарушения правил безопасности влекут за собой недельную блокировку автопилота, причём деньги за этот период не возвращаются. Tesla также сохраняет за собой право удалённо получать доступ к автомобилю, определять его местоположение, ограничивать функциональность или полностью прекращать доступ, и все эти действия, согласно договору, не дают владельцу никаких средств правовой защиты.

К этому добавляется и географическая привязка. Cybercab разрешено эксплуатировать исключительно в пределах геозон, где уже запущен сервис Robotaxi. На данный момент это восемь городов: Остин, Даллас, Хьюстон, Форт-Уэрт и Сан-Антонио в Техасе, а также Майами, Орландо и Тампа во Флориде. При этом Tesla оставляет за собой право в любой момент расширять, сокращать или «перемещать» эти зоны, а реальное покрытие внутри городов зачастую оказывается меньше, чем на рекламных картах. Для владельца это означает, что купленный автомобиль может оказаться бесполезным за пределами очерченного периметра, а сама зона его обитания может измениться по решению компании уже после покупки.

Реальная стоимость владения

Если посчитать расходы на горизонте нескольких лет, картина становится ещё менее радужной. За пять лет владения обязательная подписка добавляет к ценнику $17 940, доводя реальную базовую стоимость Cybercab примерно до $47 600 — это больше, чем новая Model 3 или Model Y, которые можно водить по всей стране без географических ограничений. По подсчётам Business Insider, уже на 45-й месяц владения Cybercab становится дороже базовой Model 3 с подпиской на FSD за $99 в месяц, а к пятому году разница в пользу последней превышает $3 000. За десять лет, по оценкам Motor1, совокупные расходы на машину и подписку могут составить около $65 600, если тарифы останутся неизменными.

Особый контраст этому придаёт тот факт, что изначально Илон Маск представлял Cybercab как способ пассивного заработка. В 2024 году на презентации «We, Robot» он обещал, что владельцы смогут добавлять свои машины в сеть Robotaxi и получать доход, пока те не используются лично. Однако условия договора для частных покупателей прямо запрещают коммерческое использование: автомобиль нельзя подключить ни к собственной сети Tesla, ни к Uber, ни к сервисам доставки без письменного разрешения компании. Таким образом, главный экономический аргумент в пользу покупки исчезает, оставляя владельца с дорогим активом, который нельзя использовать для заработка и который к тому же может быть удалённо ограничен.

Реакция Маска, регуляторы и вопросы к будущему модели

Показательно, что даже сам Илон Маск, узнав о тарифе в $299, публично назвал его завышенным. В ответе техническому обозревателю Маркесу Браунли (MKBHD) он написал, что ежемесячная плата «слишком высока» и должна соответствовать стоимости FSD для других моделей Tesla — примерно $115 в месяц. Это признание обнажает внутреннее противоречие: компания позиционирует Cybercab как доступный прорыв, но устанавливает цену на подписку, которая делает владение экономически невыгодным по сравнению с традиционными моделями.

Параллельно с ценовой критикой нарастает и регуляторное давление. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) начало официальную проверку того, как Cybercab, сертифицированный без руля и педалей, соответствует федеральным стандартам безопасности, которые традиционно предполагают наличие этих органов управления. К этому добавляются сообщения о нестабильной работе автопилота: в частности, Джереми Кларксон описывал поездку, в ходе которой Cybercab, по его словам, «проехал несколько красных светов» и отказался высадить пассажира в нужном месте. Вся эта совокупность факторов — жёсткие условия подписки, географические ограничения, запрет на коммерческое использование и регуляторная неопределённость — делает предложение Tesla крайне неоднозначным. Cybercab за $29 990 перестаёт быть автомобилем в привычном смысле и превращается в подписку на мобильность с непрозрачными правилами, где право на движение принадлежит не владельцу, а компании, которая оставляет за собой последнее слово.