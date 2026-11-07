"Ехала в рамках разрешённой скорости": большегруз и легковой автомобиль столкнулись на Николаевском мосту в Красноярске
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«Ехала в рамках разрешённой скорости»: большегруз и легковой автомобиль столкнулись на Николаевском мосту в Красноярске

ЧП и ДТП Красноярска
45 комментариев 45 комментариев
«Ехала в рамках разрешённой скорости»: большегруз и легковой автомобиль столкнулись на Николаевском мосту в Красноярске

ДТП на Николаевском мосту в Красноярске. По словам девушки, водитель фуры двигался по левой полосе и мигал дальним светом, требуя уступить дорогу, но она ехала в рамках разрешённой скорости (60 км/час) как весь поток. Кто, по вашему мнению, прав?

2
45 Комментариев
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45 комментариев
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Bizon

дубина!
Помни о контексте: вряд ли грузовой будет в крайнем левом ряду обгонять сознательно. Значит он там оказался по злой воле Судьбы.
И он не требовал, а предупреждал тебя, чучело, и ПРОСИЛ уступить дорогу.
Что-то у него случилось.

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3
cs

его просто парень дома ждал ))) таким козлам с моргалками принципиально не уступаю , но и просто так свободную полосу никогда не занимаю

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5
formatceft

таким козлам с моргалками принципиально не уступаю 

Я не уступаю моргальщикам только в одном случае: если впереди меня плотный поток и я сам ехать быстрее физически не могу. Если впереди пусто, то уступаю.

Редактировалось 21 часов назад
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4
cs

если впереди пусто и ко мне поджимаются сзади я всегда уступаю .
но тут то быстрее синенького не поедешь , да и ледок .

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1
Дихлофос

Справа едут 60, я в левом на круизе 82, сзади непрерывно моргают. Через минуту поток справа прервался, я с УП ушел вправо. Ни на км не изменил скорость. Я «уступил», или «не уступил»?
По-моему, это нужно рассматривать с позиции наблюдателя))

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0
ailin

Такое моргание считаю очень грубым. Сама никогда не моргаю, жду, когда левый ряд освободится либо опережаю по другим полосам.
Никто не обязан пропускать, если едет по правилам 110, а тебе вдруг захотелось под 200 проехаться)

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4
Алексей179

Можно приколоться, уступить и сзади так же моргать)), но это надо прям хорошо понимать к чему это может привести

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2
formatceft

Можно приколоться, уступить и сзади так же моргать)), но это надо прям хорошо понимать к чему это может привести

Делал как раз так на трассе. Он игру принял. Потом задолбался с ним бодаться.

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2
ailin

Каюсь, однажды были такие мысли) Тем более что моргун ехал медленнее, чем я.

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1
goldberg

Обогнать грузовик и моргать грузовику?? А моргать в глушитель или в задний бампер??? До водительского зеркала свет пузотерки точно не достанет.

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0
UELL

💯

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1
Germanetz

Зачем гадать, он же подошел о объяснил что у него случилось.

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0
goldberg

Это да. К сожалению на дорогах много водятлов, как эта регичка, которые дальше своего нома не видят.

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0
Kolyan II

Здесь я полностью на стороне дамы! Анала в этой полосе и близко не должно быть! Пунктом 9.4 ему по иблищу!

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3
cs

кстати , они об этом в последнее время что то частенько забывают ! иногда даже на мкаде хреначат по левым полосам . а просто тягачи себя чуть ли не легковушками считают

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3
Kolyan II

…за одно и знаком 40 перед мостом!

знак.jpg
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4
goldberg

По какому пункту ПДД грузводу запрещено ехать во второй полосе ?????????

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0
Kolyan II

А ничего, что на участке в ролике три полосы и это уже третья крайняя полоса??????????

Редактировалось 13 часов назад
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3
goldberg

А ничего, что на видео две полосы !!! ???
Даже если бы было три полосы, то грузовод объезжал машины, чтобы не собрать всех в кучу, поэтому и нырял из полосы в полосу, мигая фарами.

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0
Kolyan II

Там ещё и ограничение 40 (сорок), млять! Кого он мог собрать там в кучу, если ехал за дамой и постоянно ей подмигивал, дальним, а потом опередив справа решил наказать?

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1
goldberg

А до знака грузовод ехал со скоростью 20 км\ч ??????????????
До знака 40 он мог ехать 90, а когда увидел знак, то решил снизить скорость и понял, что машина не снижает скорость, а впереди куча машин.
А мигать он мог за долго до того, как приблизился к регичке.
Приближался, приближался и понял, что регичка тормоз. Решил принять вправо, чтобы не вешать на себя трупаков.

Редактировалось 8 часов назад
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0
cs

оборзевший хряк … по хорошему отправить на годик лечить нервы , но …

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2
UELL

Ушлёпок ***ый.

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2
Vlad976

Надо было уступать

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1
formatceft

Вот я ненавижу таких тошнотов. Займут оба ряда и едут с одинаковой скоростью. И хер ты их обгонишь. Упёртая овца получила что заслужила.
Но и водила грузовика тут какую-то дичь исполнил.
Психанул что ли?

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0
ailin

Если нервы слабые, то нефиг лезть за руль.
И таранить за то, что тебе не нравится чья-то скорость, — это еб-нько надо быть.

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1
alejandromartinez

Да, ведь похоже на сознательный удар.

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0
goldberg

Нет. Он не смог остановиться и уходил от удара. Если бы не вывернул вправо, то пипец регичке.

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0
goldberg

Не тормози !!!!!!!! Грузовод не смог снизить скорость. Или скользко или с тормозами что-то.

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0
Алексей179

Ослица возможно следующий раз подумает , что не стоит тошнить в левом,. тем более если были свободные правые полосы и сзади моргали

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0
Germanetz

Алло! Красноярск — это город. Что мешало дятлу обгонять в НП по «свободным правым полосам»?

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0
Алексей179

нехер тошнить в правой полосе, ослица в следующий раз будет башкой думать и за обстановкой следить, едет не спеша , так и ехай в правой полосе, сто процентов по 4ёх и более полосной трассе так же бы ехала.
наблюдал картину на М4 было 4 полосы, далее переход в 6 полос, так бля как ехали так и после расширения в шахматном порядке распределились и едут 90-100, а там автомагистраль, огран 110 или даже 130, не опередить идиотов, едут в носу квыряют, пиздят с пассажирами, или по телефону, обстановку не мониторят, в германии кстати за это штраф за движение в левой полосе при свободной правой и опережать справа нельзя, тоже штраф

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0
Germanetz

В Гермаааании?
В Германии этот зайчик только за превышение от 20 км/ч в НП получил бы 1) минимум месяц лишния, 2) штрафпункт и 3) от 160 Евро штрафа. Просто за скорость.

А за погоду, за левую полосу, за моргание (принуждение), за аварию в следствие отмороженного вождения (это преступление), за остановку на левой полосе при такой погоде, за его матерные объяснения, ему бы насчитали отдельно.

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3
Bizon

вот именно за ЭТО мы немцев и не любим :о)

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0
Germanetz

Да кто фрицев любит?
ОК, казахи любят. Но казахи вообще люди добрые.

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0
Bizon

Папа любит
и стремицо им подражать: тоже за каждый чих штрафы лупит.
тут недавно ностальгируя :о) вспомнил, что в ссср мы спокойно могли пить пиво на улице. В конце 80-х когда была антиалкогольная компания, ясен пень, чинили нам преграды. Очереди в пивбары были колоссальные, ну и пиво — моча, хотя плотнее и вкуснее сегодняшнего баночного. В бане поддашь — пахнет. А щас ничем не пахнет
А Папа сам не пьет (потому что «карел»), и другим запрещает.
Вот пусть молодежь посмотрит, за что их щас в ментовку таскают и административку лепят.

11.jpg
Редактировалось 14 часов назад
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1
Germanetz

Папа не немцев любит, он ГДР любит, где он молодой ходил над ними надзирателем. Это было приятно, вот повторить хочется.

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2
Bizon

«где он молодой ходил над ними надзирателем.»
это вряд ли — надзирал. Скорее мало-мало контактировал.

«Контрразведка», это когда своих офицеров из ГСВГ пас, чтобы они не имели подозрительных контактов с теми с кем не надо. Там все очень прозрачно.
Сложно только для тех, кто не понимает, что такое разведка/контрразведка и как она работает.
Фрезеровщиком/токарем намного сложнее работать.
Чуть зазевался и «яйца оторвет».

Редактировалось 13 часов назад
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3
Germanetz

Пастух, да, это подходит. Но они не только на пастбище, на бойню тоже пастухи гонят.

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2
Алексей179

я не поддерживаю анала на фуре, но и тошнить нехер в левом там 3 полосы и в левой ослица ехала со скоростью даже ниже потока, идиотен тест обоим, как по мне было бы норм

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2
Germanetz

Ваши комментрии к этой картинке говорят, что вас вполне немецкий йумор.

Horoshij jumor.jpg
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1
goldberg

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Скорее всего, тормоза отказали или скользко и не успевал остановиться.
Ведь не просто так грузовод фарами мигал.

Редактировалось 14 часов назад
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0
Bizon

не, потом-то он оттормозился, но, наверное, было скользко и его понесло

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0
Nordman51

Тупой анал женя снова во всей красе.

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0
goldberg

Регичка тупая, за что и получила.
Если грузовик мигает фарами, то вали с его полосы, т.к. у него тормоза отказали!!!!!!
Или скользко и водила грузовика понимает, что не успевает остановиться.

Редактировалось 14 часов назад
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0
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