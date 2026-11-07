«Ехала в рамках разрешённой скорости»: большегруз и легковой автомобиль столкнулись на Николаевском мосту в Красноярске

ДТП на Николаевском мосту в Красноярске. По словам девушки, водитель фуры двигался по левой полосе и мигал дальним светом, требуя уступить дорогу, но она ехала в рамках разрешённой скорости (60 км/час) как весь поток. Кто, по вашему мнению, прав?

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