«Ехала в рамках разрешённой скорости»: большегруз и легковой автомобиль столкнулись на Николаевском мосту в Красноярске

ДТП на Николаевском мосту в Красноярске. По словам девушки, водитель фуры двигался по левой полосе и мигал дальним светом, требуя уступить дорогу, но она ехала в рамках разрешённой скорости (60 км/час) как весь поток. Кто, по вашему мнению, прав?
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дубина!
Помни о контексте: вряд ли грузовой будет в крайнем левом ряду обгонять сознательно. Значит он там оказался по злой воле Судьбы.
И он не требовал, а предупреждал тебя, чучело, и ПРОСИЛ уступить дорогу.
Что-то у него случилось.
его просто парень дома ждал ))) таким козлам с моргалками принципиально не уступаю , но и просто так свободную полосу никогда не занимаю
Я не уступаю моргальщикам только в одном случае: если впереди меня плотный поток и я сам ехать быстрее физически не могу. Если впереди пусто, то уступаю.
если впереди пусто и ко мне поджимаются сзади я всегда уступаю .
но тут то быстрее синенького не поедешь , да и ледок .
Справа едут 60, я в левом на круизе 82, сзади непрерывно моргают. Через минуту поток справа прервался, я с УП ушел вправо. Ни на км не изменил скорость. Я «уступил», или «не уступил»?
По-моему, это нужно рассматривать с позиции наблюдателя))
Такое моргание считаю очень грубым. Сама никогда не моргаю, жду, когда левый ряд освободится либо опережаю по другим полосам.
Никто не обязан пропускать, если едет по правилам 110, а тебе вдруг захотелось под 200 проехаться)
Можно приколоться, уступить и сзади так же моргать)), но это надо прям хорошо понимать к чему это может привести
Делал как раз так на трассе. Он игру принял. Потом задолбался с ним бодаться.
Каюсь, однажды были такие мысли) Тем более что моргун ехал медленнее, чем я.
Обогнать грузовик и моргать грузовику?? А моргать в глушитель или в задний бампер??? До водительского зеркала свет пузотерки точно не достанет.
💯
Зачем гадать, он же подошел о объяснил что у него случилось.
Это да. К сожалению на дорогах много водятлов, как эта регичка, которые дальше своего нома не видят.
Здесь я полностью на стороне дамы! Анала в этой полосе и близко не должно быть! Пунктом 9.4 ему по иблищу!
кстати , они об этом в последнее время что то частенько забывают ! иногда даже на мкаде хреначат по левым полосам . а просто тягачи себя чуть ли не легковушками считают
…за одно и знаком 40 перед мостом!
По какому пункту ПДД грузводу запрещено ехать во второй полосе ?????????
А ничего, что на участке в ролике три полосы и это уже третья крайняя полоса??????????
А ничего, что на видео две полосы !!! ???
Даже если бы было три полосы, то грузовод объезжал машины, чтобы не собрать всех в кучу, поэтому и нырял из полосы в полосу, мигая фарами.
Там ещё и ограничение 40 (сорок), млять! Кого он мог собрать там в кучу, если ехал за дамой и постоянно ей подмигивал, дальним, а потом опередив справа решил наказать?
А до знака грузовод ехал со скоростью 20 км\ч ??????????????
До знака 40 он мог ехать 90, а когда увидел знак, то решил снизить скорость и понял, что машина не снижает скорость, а впереди куча машин.
А мигать он мог за долго до того, как приблизился к регичке.
Приближался, приближался и понял, что регичка тормоз. Решил принять вправо, чтобы не вешать на себя трупаков.
оборзевший хряк … по хорошему отправить на годик лечить нервы , но …
Ушлёпок ***ый.
Надо было уступать
Вот я ненавижу таких тошнотов. Займут оба ряда и едут с одинаковой скоростью. И хер ты их обгонишь. Упёртая овца получила что заслужила.
Но и водила грузовика тут какую-то дичь исполнил.
Психанул что ли?
Если нервы слабые, то нефиг лезть за руль.
И таранить за то, что тебе не нравится чья-то скорость, — это еб-нько надо быть.
Да, ведь похоже на сознательный удар.
Нет. Он не смог остановиться и уходил от удара. Если бы не вывернул вправо, то пипец регичке.
Не тормози !!!!!!!! Грузовод не смог снизить скорость. Или скользко или с тормозами что-то.
Ослица возможно следующий раз подумает , что не стоит тошнить в левом,. тем более если были свободные правые полосы и сзади моргали
Алло! Красноярск — это город. Что мешало дятлу обгонять в НП по «свободным правым полосам»?
нехер тошнить в правой полосе, ослица в следующий раз будет башкой думать и за обстановкой следить, едет не спеша , так и ехай в правой полосе, сто процентов по 4ёх и более полосной трассе так же бы ехала.
наблюдал картину на М4 было 4 полосы, далее переход в 6 полос, так бля как ехали так и после расширения в шахматном порядке распределились и едут 90-100, а там автомагистраль, огран 110 или даже 130, не опередить идиотов, едут в носу квыряют, пиздят с пассажирами, или по телефону, обстановку не мониторят, в германии кстати за это штраф за движение в левой полосе при свободной правой и опережать справа нельзя, тоже штраф
В Гермаааании?
В Германии этот зайчик только за превышение от 20 км/ч в НП получил бы 1) минимум месяц лишния, 2) штрафпункт и 3) от 160 Евро штрафа. Просто за скорость.
А за погоду, за левую полосу, за моргание (принуждение), за аварию в следствие отмороженного вождения (это преступление), за остановку на левой полосе при такой погоде, за его матерные объяснения, ему бы насчитали отдельно.
вот именно за ЭТО мы немцев и не любим :о)
Да кто фрицев любит?
ОК, казахи любят. Но казахи вообще люди добрые.
Папа любит
и стремицо им подражать: тоже за каждый чих штрафы лупит.
тут недавно ностальгируя :о) вспомнил, что в ссср мы спокойно могли пить пиво на улице. В конце 80-х когда была антиалкогольная компания, ясен пень, чинили нам преграды. Очереди в пивбары были колоссальные, ну и пиво — моча, хотя плотнее и вкуснее сегодняшнего баночного. В бане поддашь — пахнет. А щас ничем не пахнет
А Папа сам не пьет (потому что «карел»), и другим запрещает.
Вот пусть молодежь посмотрит, за что их щас в ментовку таскают и административку лепят.
Папа не немцев любит, он ГДР любит, где он молодой ходил над ними надзирателем. Это было приятно, вот повторить хочется.
«где он молодой ходил над ними надзирателем.»
это вряд ли — надзирал. Скорее мало-мало контактировал.
«Контрразведка», это когда своих офицеров из ГСВГ пас, чтобы они не имели подозрительных контактов с теми с кем не надо. Там все очень прозрачно.
Сложно только для тех, кто не понимает, что такое разведка/контрразведка и как она работает.
Фрезеровщиком/токарем намного сложнее работать.
Чуть зазевался и «яйца оторвет».
Пастух, да, это подходит. Но они не только на пастбище, на бойню тоже пастухи гонят.
я не поддерживаю анала на фуре, но и тошнить нехер в левом там 3 полосы и в левой ослица ехала со скоростью даже ниже потока, идиотен тест обоим, как по мне было бы норм
Ваши комментрии к этой картинке говорят, что вас вполне немецкий йумор.
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Скорее всего, тормоза отказали или скользко и не успевал остановиться.
Ведь не просто так грузовод фарами мигал.
не, потом-то он оттормозился, но, наверное, было скользко и его понесло
Тупой анал женя снова во всей красе.
Регичка тупая, за что и получила.
Если грузовик мигает фарами, то вали с его полосы, т.к. у него тормоза отказали!!!!!!
Или скользко и водила грузовика понимает, что не успевает остановиться.