Девятилетняя девочка на самокате попала под машину в Цимлянске
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Девятилетняя девочка на самокате попала под машину в Цимлянске

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
Девятилетняя девочка на самокате попала под машину в Цимлянске

28 октября на улице Пушкина в Цимлянске девятилетняя школьница на самокате пересекала нерегулируемый перекрёсток и не уступила дорогу автомобилю Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге. В результате ДТП ребёнок получил травмы. Девочку госпитализировали.

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