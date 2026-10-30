Девятилетняя девочка на самокате попала под машину в Цимлянске

28 октября на улице Пушкина в Цимлянске девятилетняя школьница на самокате пересекала нерегулируемый перекрёсток и не уступила дорогу автомобилю Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге. В результате ДТП ребёнок получил травмы. Девочку госпитализировали.
В Сыктывкаре водитель электровелосипеда пытался проскочить перекресток на красный и оказался в больнице
В Сыктывкаре водитель электровелосипеда Wenbox мощностью 1000 Вт двигался по улице Интернациональной и на нерегулируемом перекрёстке с улицей...
Сезон продолжается)))
Родители не предупреждали ?