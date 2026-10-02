«Битум» выплеснулся на легковые автомобили на МКАД

ДТП произошло на МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе. Водитель BMW остановился, чтобы перестроиться на съезд. Водитель самосвала Sitrak резко затормозил, и из кузова на BMW и другой проезжавший мимо автомобиль пролилась жидкость, похожая на битум.
P.S. пользователи соцсетей пишут, что это не битум, а, скорее всего, обычный сырой грунт, так как битум в самосвалах не возят.
вот это у него уплотнитель заднего борта что такую жижу держит !
как раз хитрожопому больше всего и досталось
чот неделю назад подобное было уже…
а этому хитрожопому уебану справа полезно получить заливку битумом, жаль не под завязку!
п..с.. ну да, скорее всего обычная грязища, а не битум