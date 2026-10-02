"Битум" выплеснулся на легковые автомобили на МКАД
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«Битум» выплеснулся на легковые автомобили на МКАД

Аварии в России
2 комментария 2 комментария

ДТП произошло на МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе. Водитель BMW остановился, чтобы перестроиться на съезд. Водитель самосвала Sitrak резко затормозил, и из кузова на BMW и другой проезжавший мимо автомобиль пролилась жидкость, похожая на битум.

P.S. пользователи соцсетей пишут, что это не битум, а, скорее всего, обычный сырой грунт, так как битум в самосвалах не возят.

&#171;Битум&#187; выплеснулся на легковые автомобили на МКАД
Фото из соцсетей
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2 Комментария
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2 комментариев
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cs

вот это у него уплотнитель заднего борта что такую жижу держит !
как раз хитрожопому больше всего и досталось

Редактировалось 48 минут назад
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E_Lindros

чот неделю назад подобное было уже…
а этому хитрожопому уебану справа полезно получить заливку битумом, жаль не под завязку!
п..с.. ну да, скорее всего обычная грязища, а не битум

Редактировалось 48 минут назад
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