«Битум» выплеснулся на легковые автомобили на МКАД

ДТП произошло на МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе. Водитель BMW остановился, чтобы перестроиться на съезд. Водитель самосвала Sitrak резко затормозил, и из кузова на BMW и другой проезжавший мимо автомобиль пролилась жидкость, похожая на битум.

P.S. пользователи соцсетей пишут, что это не битум, а, скорее всего, обычный сырой грунт, так как битум в самосвалах не возят.

Фото из соцсетей