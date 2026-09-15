В Свердловской области в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка
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В Свердловской области в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка

Аварии в России
13 комментариев 13 комментариев
В Свердловской области в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка

В Полевском Свердловской области 51-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Kia Sportage. От столкновения Kia отбросило на тротуар, где в этот момент находился 10-летний мальчик.

С полученными травмами ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9.

Правоохранительные органы установили, что виновник аварии на момент происшествия был трезв. При этом мужчина имеет восьмилетний водительский стаж и ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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13 Комментариев
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13 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

два мудака спешаших всё устроили

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6
UELL

100%

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1
HoBomzh

Спешил только один, другой просто рулил

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0
sanchess80

Один угол режет, второй еще до удара на тротуар рулит.

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4
Ermolov K

Мне не понятно только одно. Почему водятл корейского ведра не тормозил в своей полосе ? С тойотчиком всё ясно. Оба тупорылые.

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4
goldberg

Поворачивал по встречке. Тут лишением пахнет.

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3
UELL

*бланоиды как обычно, куда-то спешат.

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2
TallioN

Школьник живучий — сначала затылком об асфальт, потом протащили и почти перееехали. Выполз сам, и даже на ноги вскочил

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1
PSV

Шок.

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0
GDV nic

Оба на желтый выехали.

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0
Germanetz

Стоп-линии проехали на зеленый, оба.

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1
MishaBob

«ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД» — значит так работают, точнее никак

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0
HoBomzh

красненький нарулил

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