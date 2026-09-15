В Свердловской области в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка

В Полевском Свердловской области 51-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Kia Sportage. От столкновения Kia отбросило на тротуар, где в этот момент находился 10-летний мальчик.

С полученными травмами ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9.

Правоохранительные органы установили, что виновник аварии на момент происшествия был трезв. При этом мужчина имеет восьмилетний водительский стаж и ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.