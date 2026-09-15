В Свердловской области в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка

В Полевском Свердловской области 51-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Kia Sportage. От столкновения Kia отбросило на тротуар, где в этот момент находился 10-летний мальчик.
С полученными травмами ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9.
Правоохранительные органы установили, что виновник аварии на момент происшествия был трезв. При этом мужчина имеет восьмилетний водительский стаж и ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
два мудака спешаших всё устроили
100%
Спешил только один, другой просто рулил
Один угол режет, второй еще до удара на тротуар рулит.
Мне не понятно только одно. Почему водятл корейского ведра не тормозил в своей полосе ? С тойотчиком всё ясно. Оба тупорылые.
Поворачивал по встречке. Тут лишением пахнет.
*бланоиды как обычно, куда-то спешат.
Школьник живучий — сначала затылком об асфальт, потом протащили и почти перееехали. Выполз сам, и даже на ноги вскочил
Шок.
Оба на желтый выехали.
Стоп-линии проехали на зеленый, оба.
«ранее не привлекался к ответственности за нарушения ПДД» — значит так работают, точнее никак
красненький нарулил