В Рязани водитель иномарки выезжал с парковки и подбил «Ладу»

В Рязани водитель иномарки выезжал с парковки и подбил двигавшуюся по главной дороге «Ладу». Момент столкновения автомобилей зафиксировал видеорегистратор очевидца.
В Иркутске водитель «Лады» пытался через сплошную въехать на парковку и подбил мотоцикл
На Баррикад в Иркутске водитель "Лады" пытался через сплошную въехать на парковку торгового центра и подбил мотоцикл. Сообщается, что байкер...
Водитель 12-ки не слышал ， поспешишь, людей не смешишь. Зато первым, дернул со старта.
да на двенашке сложно дернуть, она ж не едет