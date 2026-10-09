В Рязани водитель иномарки выезжал с парковки и подбил "Ладу"
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В Рязани водитель иномарки выезжал с парковки и подбил «Ладу»

Видеорегистратор
2 комментария 2 комментария
В Рязани водитель иномарки выезжал с парковки и подбил «Ладу»

В Рязани водитель иномарки выезжал с парковки и подбил двигавшуюся по главной дороге «Ладу». Момент столкновения автомобилей зафиксировал видеорегистратор очевидца.

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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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denvis

Водитель 12-ки не слышал ， поспешишь, людей не смешишь. Зато первым, дернул со старта.

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Ralf

да на двенашке сложно дернуть, она ж не едет

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