В Красном Селе таксист устроил ДТП на перекрестке и обесточил всю улицу

Авария с участием такси стала причиной отключения света на целой улице в Красном Селе. ДТП случилось на улице Восстановления.
Таксист проигнорировал знак «Уступи дорогу» и на перекрестке столкнулся с Renault. После столкновения машину виновника отбросило на трансформаторную будку. В результате происшествия без электричества осталась вся улица.
И никакие дроны не нужны
Позывной – «Электрик».
Камера находится на доме по адресу улица Восстановления, 29, Красное Село, Санкт-Петербург, 198320. Интересно какой цифрой определена на данной улице скорость движения
Два придурка.