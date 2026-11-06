В Красном Селе таксист устроил ДТП на перекрестке и обесточил всю улицу
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В Красном Селе таксист устроил ДТП на перекрестке и обесточил всю улицу

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
В Красном Селе таксист устроил ДТП на перекрестке и обесточил всю улицу

Авария с участием такси стала причиной отключения света на целой улице в Красном Селе. ДТП случилось на улице Восстановления.

Таксист проигнорировал знак «Уступи дорогу» и на перекрестке столкнулся с Renault. После столкновения машину виновника отбросило на трансформаторную будку. В результате происшествия без электричества осталась вся улица.

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4 Комментария
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4 комментариев
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TallioN

И никакие дроны не нужны

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1
UELL

Позывной – «Электрик».

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1
Кирилл16

Камера находится на доме по адресу улица Восстановления, 29, Красное Село, Санкт-Петербург, 198320. Интересно какой цифрой определена на данной улице скорость движения

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0
goldberg

Два придурка.

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