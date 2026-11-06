В Красном Селе таксист устроил ДТП на перекрестке и обесточил всю улицу

Авария с участием такси стала причиной отключения света на целой улице в Красном Селе. ДТП случилось на улице Восстановления.

Таксист проигнорировал знак «Уступи дорогу» и на перекрестке столкнулся с Renault. После столкновения машину виновника отбросило на трансформаторную будку. В результате происшествия без электричества осталась вся улица.