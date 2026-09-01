Видеорегистратор запечатлел момент лобового ДТП на трассе в Якутии

ДТП произошло на трассе «Колыма» в окрестностях поселка Усть-Нера в Якутии. По данным Госавтоинспекции, погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор.
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Я бы съехал на второстепенную и там «переждал с моря погоды»! Мало ли! И такая возможность у автора была! При этом не оправдываю долбойоба, обгоняющего по приборам!
Если там движуха активная, то только и будешь на обочине стоять.
Ну это, конечно, верх идиотизма!
Ветерпыль в харю, я еду…
какая-то му#ацкая тактика езды у обгоняющего в облако пыли
фура нормально идет, сотку…отстань и кури бамбук
куда ты собрался по такой дороге быстрее ехать?
Вроде бы старое видео.