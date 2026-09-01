Видеорегистратор запечатлел момент лобового ДТП на трассе в Якутии
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Видеорегистратор запечатлел момент лобового ДТП на трассе в Якутии

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
Видеорегистратор запечатлел момент лобового ДТП на трассе в Якутии

ДТП произошло на трассе «Колыма» в окрестностях поселка Усть-Нера в Якутии. По данным Госавтоинспекции, погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Kolyan II

Я бы съехал на второстепенную и там «переждал с моря погоды»! Мало ли! И такая возможность у автора была! При этом не оправдываю долбойоба, обгоняющего по приборам!

я бы передлал.jpg
Редактировалось 2 часов назад
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3
formatceft

Если там движуха активная, то только и будешь на обочине стоять.

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0
yuryvolk

Ну это, конечно, верх идиотизма!

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1
formatceft

Ветер пыль в харю, я еду…

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0
Bizon

какая-то му#ацкая тактика езды у обгоняющего в облако пыли
фура нормально идет, сотку…отстань и кури бамбук
куда ты собрался по такой дороге быстрее ехать?

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goldberg

Вроде бы старое видео.

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