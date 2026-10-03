В Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти», после чего набросился на учебную машину

В переулке Бабушкина в Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти» по дороге с односторонним движением и упёрся в учебную машину, после чего начал распускать руки. Однако, водитель учебки оказался не промах и заставил нарушителя сдать назад.
«Продал старый Логан и пожалел»: честный отзыв владельца автомобиля «Лада Искра» спустя полгода эксплуатации
На днях в одной из профильных автомобильных веток был опубликован отзыв новоиспеченного владельца автомобиля Lada Iskra. Этот человек шесть лет...