В Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти», после чего набросился на учебную машину

В переулке Бабушкина в Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти» по дороге с односторонним движением и упёрся в учебную машину, после чего начал распускать руки. Однако, водитель учебки оказался не промах и заставил нарушителя сдать назад.

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