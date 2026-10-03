В Чебоксарах водитель "Гранты" двигался против "шерсти", после чего набросился на учебную машину
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В Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти», после чего набросился на учебную машину

Аварии в России
В Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти», после чего набросился на учебную машину

В переулке Бабушкина в Чебоксарах водитель «Гранты» двигался против «шерсти» по дороге с односторонним движением и упёрся в учебную машину, после чего начал распускать руки. Однако, водитель учебки оказался не промах и заставил нарушителя сдать назад.

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