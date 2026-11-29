Сильный снегопад радикально меняет дорожную обстановку: видимость падает, реакция водителей замедляется, а дистанция до впередиидущего автомобиля субъективно кажется больше, чем есть на самом деле. Статистика подтверждает, что снег — один из самых опасных погодных факторов: по данным метаисследования, в снежную погоду аварийность может возрастать до 84%, а уровень травматизма — до 75%.

Фото из открытых источников

В России в снежную и морозную погоду число ДТП вырастает примерно на 30%. В такой ситуации естественное желание водителя — «обозначить» себя любым доступным способом, и первым под руку попадает кнопка аварийной сигнализации. Однако, как поясняет автомобильный эксперт Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution, эффективность этого решения сильно преувеличена.

Иллюзия заметности

Привычка ехать в метель с постоянно включённой аварийной сигнализацией распространена широко, но она создаёт несколько проблем, которые не очевидны на первый взгляд.

Во-первых, мигающий свет в условиях снежной пелены воспринимается хуже, чем постоянный источник: глаз человека выхватывает вспышки, но не может быстро оценить расстояние до автомобиля и его габариты.

Во-вторых, при включённой «аварийке» отключаются указатели поворота — другие водители теряют возможность предугадать манёвр, что в условиях ограниченной видимости особенно критично.

В-третьих, когда мигают все, настоящий сигнал опасности — остановившийся автомобиль или место ДТП — перестаёт выделяться из общего фона.

Наконец, использование аварийной сигнализации не по назначению во время движения формально противоречит правилам: согласно КоАП РФ, за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Физиология восприятия

Ключевое преимущество заднего противотуманного фонаря перед «аварийкой» лежит в плоскости физиологии зрения. Красный свет, который он излучает, человеческий глаз воспринимает лучше и распознаёт на существенно большем расстоянии, чем мигающие оранжевые огни. В снежной пелене, где белый фон размывает контуры и снижает контрастность, именно насыщенный красный сигнал становится тем якорем, за который цепляется взгляд водителя, движущегося сзади.

Кроме того, задний противотуманный фонарь горит постоянно, а не мигает, что позволяет быстрее и точнее оценить дистанцию до автомобиля. Ладушкин формулирует это предельно прямо: «Водитель сзади гораздо раньше увидит противотуманный фонарь, чем аварийку».

С ним согласен и вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, который считает привычку включать «аварийку» при ухудшении видимости сомнительной практикой и призывает активнее использовать противотуманные фары — как спереди, так и сзади.

Что говорит закон

Использование задних противотуманных фонарей не просто рекомендация экспертов — это предусмотренный правилами инструмент. Согласно пункту 19.7 ПДД, задние противотуманные фонари допускается применять только в условиях недостаточной видимости, которая определяется как видимость дороги менее 300 метров в тумане, дожде, снегопаде, а также в сумерках. В обычных условиях их включать запрещено, поскольку яркий красный свет может ослеплять следующих за автомобилем водителей.

Таким образом, сильный снегопад — это ровно тот сценарий, для которого задний противотуманный фонарь и создавался. Передние противотуманные фары дополняют картину: они дают более широкий и низкий пучок света, который меньше отражается от снежинок в воздухе, чем дальний или ближний свет, и лучше освещает дорогу непосредственно перед автомобилем.

Когда «аварийка» действительно уместна

Отказ от постоянного движения с аварийной сигнализацией не означает, что от неё нужно отказаться вовсе. Ладушкин перечисляет конкретные ситуации, в которых она остаётся необходимым и правильным средством.

Во-первых, аварийку следует включать вместе с другими световыми приборами, если автомобиль застрял в снегу или уже остановился из-за поломки — здесь она выполняет свою прямую функцию обозначения неподвижного препятствия.

Во-вторых, она нужна, когда водитель ослеплён (например, светом от встречного транспорта или отражением от снега) и плохо видит дорогу, но продолжает катиться по инерции — в этот момент аварийка предупреждает окружающих о нестандартном состоянии водителя.

В-третьих, её стоит включить, если впереди произошло ДТП, которое недостаточно хорошо обозначено на проезжей части, — чтобы предупредить следующих за вами.

Во всех этих случаях аварийная сигнализация работает как сигнал опасности, а не как «фонарь видимости», и именно в таком качестве она эффективна.

Скорость и дистанция

Даже самый яркий свет не компенсирует неверно выбранный скоростной режим. В условиях снегопада и метели ПДД и рекомендации Госавтоинспекции предписывают снижать скорость до значения, при котором тормозной путь соответствует расстоянию видимости

Если видимость падает до 50–100 метров, скорость должна быть такой, чтобы автомобиль можно было остановить в пределах этого отрезка. Дистанцию до впередиидущего транспорта следует увеличивать кратно: на снегу коэффициент сцепления падает с 0,8–1,0 на сухом покрытии до 0,15–0,30, а на льду — до 0,05–0,15, что означает многократный рост тормозного пути.

Резкие манёвры, перестроения и обгоны в метель должны быть исключены; движение должно быть максимально плавным.

Противотуманные фонари и грамотная скоростная политика работают в связке: свет делает автомобиль заметным, а скорость и дистанция дают время, чтобы эту заметность использовать.

Итог: менять привычку, а не кнопку

Проблема не в том, что водители включают свет, а в том, какой свет они выбирают по привычке. Аварийная сигнализация задумана как сигнал остановки или резкого снижения скорости, а не как ходовой огонь для плохой погоды. Задний противотуманный фонарь и передние противотуманные фары — это штатные, предусмотренные правилами и физиологически более эффективные инструменты для движения в снегопад.

Переключение с мигающей «аварийки» на постоянный красный противотуманный сигнал — небольшое действие, которое заметно повышает шансы быть увиденным вовремя. А своевременная видимость в метели — это и есть разница между обычной поездкой и дорожно-транспортным происшествием.