"Дал пинка": в Ростове «Газель» вытолкнула легковой автомобиль на пешехода
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«Дал пинка»: в Ростове «Газель» вытолкнула легковой автомобиль на пешехода

Аварии в России
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«Дал пинка»: в Ростове «Газель» вытолкнула легковой автомобиль на пешехода

ДТП произошло в Ростове-на-Дону. «Газель» врезалась остановившийся перед пешеходным переходом Hyundai. От удара легковушку отбросило на переходившую дорогу пожилую женщину. О состоянии пострадавшей информации нет.

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Межтекстовые Отзывы
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alejandromartinez

«Пропустил пешехода», называется. В данном случае лучше бы не пропускал.

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