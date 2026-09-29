«Дал пинка»: в Ростове «Газель» вытолкнула легковой автомобиль на пешехода

ДТП произошло в Ростове-на-Дону. «Газель» врезалась остановившийся перед пешеходным переходом Hyundai. От удара легковушку отбросило на переходившую дорогу пожилую женщину. О состоянии пострадавшей информации нет.
«Пытался уйти от столкновения»: в Махачкале автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину
ДТП произошло 24 сентября в Махачкале. Водитель автомобиля Hyundai Solaris пытался избежать столкновения с поворачивающим налево BMW, выехал на...
«Пропустил пешехода», называется. В данном случае лучше бы не пропускал.