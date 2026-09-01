Приветствую, уважаемые посетители сайта rusdtp.ru! Я, Максим Николаев, я являюсь автором 95% постов на сайте с момента его основания в 2010 году. Наверно, вы заметили, что сайт стал не тем. Раньше у нас была хорошая команда, было много энтузиастов, для которых наш сайт был любимым детищем. Сперва нас покинул VSK2002, Владимир Калинин, уже даже не верится, что уже 13 лет прошло с тех времён как он умер ( на фото Владимир). Затем нас начали по разным причинам покидать другие наши авторы. В частности, наш друг с Украины, Димарик, связи с ним, к сожалению уже нет. Бессмысленная война нас отдалила. Также ушла с сайта Iskra, которой я был обязан многому. Ушло много других авторов, которые были энтузиастами и буквально «болели» за сайт. В данный момент сайт, хоть и со скрипом, но живёт.
Так получилось, что несколько лет назад я вынужден был отдать проект в чужие руки. Новый администратор поставил меня в жёсткие рамки. Так на сайте появились никому ненужные новости автопрома. Признаюсь честно, мне всё надоело. Этот работодатель не платит мне за работу на сайте уже почти два года. Я тут с вами чисто из энтузиазма. Я создал этот сайт и его поддерживаю, так как это моё всё. Можно сказать, смысл моей жизни. Был… Я был с вами с самых истоков создания сайта и продолжаю его поддерживать на чистом энтузиазме. Но насколько меня ещё хватит, я не знаю… Я терплю всю вашу критику, замечания, оскорбления и не должен отвечать на них. Но чувствую, что меня на большее не хватит… Так что если вдруг я уйду, сайт уже не будет таким как раньше… Возможно, тут появятся другие авторы, но душа сайта пропадет… Так что, ждите перемен…
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Уважаемый Максим! Во-первых, огромное спасибо за этот сайт, на мой взгляд он выполняет хорошую миссию, показывая какие бывают аварии, их причины, да и вообще актуальную ситуацию на наших дорогах. Во-вторых, у всех сайтов бывают взлеты и падения, главное в трудный период не впадать в отчаяние. Главное, это Ваш сайт и Вы его наполняете и модерируете, по-этому на многие критические высказывания, особенно грубые и оскорбительные, можно просто не реагировать. Если Вам нужна помощь в наполнении сайта, то хотелось бы знать какую информацию Вы бы хотели видеть на своем сайт, думаю найдутся новые помощники взамен ушедших. Не унывайте! С уважением SP870 или просто Павел.
Спасибо за поддержку, просто прикипело. Сегодня выжал из себя последнее. Завтра, возможно, больше постов не будет… Я устал…
Полезный контент на сайте имеет место быть. Информационный мусор просто пролистываю. Ничего страшного. Хоть и пишу реже, чем многие постояльцы, но читаю регулярно. Спасибо, тёзка. Надеюсь, не бросите сайт.
Если надоело, то и не нужно мучиться, лучше всегда во время остановиться. Дальше только хуже будет.
Здоровья.
к сожалению, так не думает нынешний владелец сайта , он говорит «ты должен». Но что я должен, если два года нет зарплаты? Чисто играет на том, что я не брошу сайт. А я из принципа возьму и брошу. Только вас жалко! Моих постоянных читателей
Уважаемый Максим! Спасибо Вам за сайт, захожу сюда каждый день, стараюсь адекватно комментировать большинство постов, да и в статистике это хорошо видно. Продолжайте пожалуйста в том же духе, это важно для многих из присутствующих. Если Вы переживаете по поводу рекламы, это мелочи. Не хотелось бы чтобы сайт прекратил свое существование. С уважением, Михаил
Спасибо за поддержку! Этого мне не хватает. А продолжит ли сайт работать в том же режиме, зависит от руководства. Я продолжаю работать, но, возможно, пару дней отдохну.
Я уже предполагаю, что это не понравится руководству. Но это их проблемы