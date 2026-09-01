Приветствую, уважаемые посетители сайта rusdtp.ru! Я, Максим Николаев, я являюсь автором 95% постов на сайте с момента его основания в 2010 году. Наверно, вы заметили, что сайт стал не тем. Раньше у нас была хорошая команда, было много энтузиастов, для которых наш сайт был любимым детищем. Сперва нас покинул VSK2002, Владимир Калинин, уже даже не верится, что уже 13 лет прошло с тех времён как он умер ( на фото Владимир). Затем нас начали по разным причинам покидать другие наши авторы. В частности, наш друг с Украины, Димарик, связи с ним, к сожалению уже нет. Бессмысленная война нас отдалила. Также ушла с сайта Iskra, которой я был обязан многому. Ушло много других авторов, которые были энтузиастами и буквально «болели» за сайт. В данный момент сайт, хоть и со скрипом, но живёт.

Так получилось, что несколько лет назад я вынужден был отдать проект в чужие руки. Новый администратор поставил меня в жёсткие рамки. Так на сайте появились никому ненужные новости автопрома. Признаюсь честно, мне всё надоело. Этот работодатель не платит мне за работу на сайте уже почти два года. Я тут с вами чисто из энтузиазма. Я создал этот сайт и его поддерживаю, так как это моё всё. Можно сказать, смысл моей жизни. Был… Я был с вами с самых истоков создания сайта и продолжаю его поддерживать на чистом энтузиазме. Но насколько меня ещё хватит, я не знаю… Я терплю всю вашу критику, замечания, оскорбления и не должен отвечать на них. Но чувствую, что меня на большее не хватит… Так что если вдруг я уйду, сайт уже не будет таким как раньше… Возможно, тут появятся другие авторы, но душа сайта пропадет… Так что, ждите перемен…

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