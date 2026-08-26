Автомобиль въехал в такси на Боровском шоссе в Новой Москве: погибли два человека
1

Автомобиль въехал в такси на Боровском шоссе в Новой Москве: погибли два человека

Аварии в России
10 комментариев 10 комментариев

ДТП произошло 25 августа вечером возле станции метро «Пыхтино» на Боровском шоссе в Новой Москве. Водителю легкового автомобиля стало плохо за рулём, в результате чего он съехал с дороги и въехал в такси. В результате столкновения погибли два человека.

Автомобиль въехал в такси на Боровском шоссе в Новой Москве: погибли два человека
Автомобиль въехал в такси на Боровском шоссе в Новой Москве: погибли два человека
Фото с места ДТП
0
10 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
10 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
E_Lindros

«что-то часто в нашего Серёжу стрелять стали…»
чо за херня творится? слишком дохера становится тех, кому за рулём плохеет…получаются голливудские трюки и отбивные на тротуарах..

и кто те двое жмуров? оба водятла? или пассы…или операторы азс…

п.с. кстати там еще какой то двигающейся по обочине тушке свезло крупно, трюкач мог бы ее прилично раскатать

Редактировалось 22 часов назад
Ответить
3
E_Lindros

во нашёл кто в итоге зажмурился.
таксойд

1.jpg
Ответить
0
E_Lindros

и сам трюкач

2.jpg
Ответить
0
pusik_220

Это щас модно пиздеть, что типа плохо стало, залипашки телефонные в такие же аварии влетают ,а так спиздел, что плохо стало, авось прокатит,типа понять, простить
Вот откуда они высосали что ему плохо стало? Он труп, не думаю что успели допросить

Редактировалось 12 часов назад
Ответить
0
Bizon

ну и?
и кто тут будет возражать: «а вдоль дороги мертвые с косами стоят и …Тишина»
(см. картинку)

ЗЫ. кстати, хорошее было место…Пыхтино…за кладбищем поворот направо на внуковское шоссе и выезд на минку, в объезд всех мкадовских пробок.
а сейчас керня какая-то
песателей поприжали :о)

Clipboard01.jpg
Ответить
2
alejandromartinez

Там самО теперь всё в пробках: пнастроили, пнимаешь!

Ответить
0
Bizon

# «не узнаю я наш Черноморск»

там такое тонкое издевательство — прямо (ну не прямо, а рядом :о) ) в поселке пейсателей выход из станции метро «Рассказовка»
а внуковское шоссе проходило через поселок «мин-ва внешней торговли».
Это тебе, Фима, не фунт изюма, а основа совецкой власти.
Фима: ???
Сэмен Маркович: без западных инвестиций (говоря современным языком), куй бы провели «индус три али за цию» ).

а щас через поселок автомагистраль кинули и поставили шумоотражающие экраны.
теперь глянул в окошко и в место леса смотришь на поликарбонат :о)
хотя…внешторговцам покуй
Наверное, давно участки продали по спекулятивной цене и свинтили в европейский «Сад» (тм), в какую-нибудь италию или черногорию.

Ответить
0
Кирилл16

Таксисту урок, если выжил — не стой там где в тебя ходом могут влететь — паркуйся ЗА «объектом инфраструктуры»

Ответить
1
lex77a

По фото выше похоже, что не выжил…

Ответить
0
formatceft

А зачем таксист стоял на заправке против шерсти в трёх метрах от колонки?

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

Видео момента столкновения на МКАД, в котором пострадали пять человек, появилось в сети

В Департаменте транспорта Москвы напомнили о физике торможения: при скорости 100 км/ч автомобилю требуется около 100 метров, чтобы остановиться...

Видео момента столкновения на МКАД, в котором пострадали пять человек, появилось в сети
759 просмотров
19
Подробнее
Автоновости

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки

С 2027 года в России кардинально меняется порядок ввоза иностранных автомобилей. Министерство промышленности и торговли анонсировало введение...

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки
586 просмотров
12
Подробнее
Отзывы

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3

В жизни автора данного отзыва наступил тот удивительный, немного странный и философский возрастной этап, когда при выборе автомобиля на первый план...

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3
311 просмотров
11
Подробнее
ПДД

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей

Недавно в Москве произошёл показательный случай, который заставил многих автомобилистов задуматься о тонкостях Правил дорожного движения. Водитель...

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей
368 просмотров
8
Подробнее
Автоновости

В России доступен корейский кроссовер по цене ниже «китайцев»

В последнее время на российском автомобильном рынке сложилась любопытная ситуация: популярный корейский компактный кроссовер Kia Seltos, который...

В России доступен корейский кроссовер по цене ниже «китайцев»
174 просмотра
5
Подробнее
Аварии в России

Lada Iskra и Audi столкнулись на перекрестке в Сарапуле: водитель «Лады» погиб

17 августа днем на нерегулируемом перекрёстке улиц Советская и Достоевского в Сарапуле столкнулись два автомобиля: Lada Iskra под управлением...

Lada Iskra и Audi столкнулись на перекрестке в Сарапуле: водитель «Лады» погиб
1931 просмотр
38
Подробнее
Автоновости

«Бросает руль и жмет на газ»: названы причины внезапного ступора у женщин за рулем

В последнее время всё чаще обсуждается ситуация, когда женщины-водители в критический момент на дороге вдруг впадают в оцепенение, теряя способность...

«Бросает руль и жмет на газ»: названы причины внезапного ступора у женщин за рулем
259 просмотров
11
Подробнее
Аварии в России

Нетрезвый водитель протаранил карету скорой помощи в Ачинске: видео с регистратора

В городе Ачинске ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По данным Госавтоинспекции, 45-летний мужчина за рулём легкового автомобиля Volkswagen...

Нетрезвый водитель протаранил карету скорой помощи в Ачинске: видео с регистратора
733 просмотра
6
Подробнее
Показать ещё
1
10 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль