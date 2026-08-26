Автомобиль въехал в такси на Боровском шоссе в Новой Москве: погибли два человека

ДТП произошло 25 августа вечером возле станции метро «Пыхтино» на Боровском шоссе в Новой Москве. Водителю легкового автомобиля стало плохо за рулём, в результате чего он съехал с дороги и въехал в такси. В результате столкновения погибли два человека.

Фото с места ДТП