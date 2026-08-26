Автомобиль въехал в такси на Боровском шоссе в Новой Москве: погибли два человека

ДТП произошло 25 августа вечером возле станции метро «Пыхтино» на Боровском шоссе в Новой Москве. Водителю легкового автомобиля стало плохо за рулём, в результате чего он съехал с дороги и въехал в такси. В результате столкновения погибли два человека.
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«что-то часто в нашего Серёжу стрелять стали…»
чо за херня творится? слишком дохера становится тех, кому за рулём плохеет…получаются голливудские трюки и отбивные на тротуарах..
и кто те двое жмуров? оба водятла? или пассы…или операторы азс…
п.с. кстати там еще какой то двигающейся по обочине тушке свезло крупно, трюкач мог бы ее прилично раскатать
во нашёл кто в итоге зажмурился.
таксойд
и сам трюкач
Это щас модно пиздеть, что типа плохо стало, залипашки телефонные в такие же аварии влетают ,а так спиздел, что плохо стало, авось прокатит,типа понять, простить
Вот откуда они высосали что ему плохо стало? Он труп, не думаю что успели допросить
ну и?
и кто тут будет возражать: «а вдоль дороги мертвые с косами стоят и …Тишина»
(см. картинку)
ЗЫ. кстати, хорошее было место…Пыхтино…за кладбищем поворот направо на внуковское шоссе и выезд на минку, в объезд всех мкадовских пробок.
а сейчас керня какая-то
песателей поприжали :о)
Там самО теперь всё в пробках: пнастроили, пнимаешь!
# «не узнаю я наш Черноморск»
там такое тонкое издевательство — прямо (ну не прямо, а рядом :о) ) в поселке пейсателей выход из станции метро «Рассказовка»
а внуковское шоссе проходило через поселок «мин-ва внешней торговли».
Это тебе, Фима, не фунт изюма, а основа совецкой власти.
Фима: ???
Сэмен Маркович: без западных инвестиций (говоря современным языком), куй бы провели «индус три али за цию» ).
а щас через поселок автомагистраль кинули и поставили шумоотражающие экраны.
теперь глянул в окошко и в место леса смотришь на поликарбонат :о)
хотя…внешторговцам покуй
Наверное, давно участки продали
по спекулятивной ценеи свинтили в европейский «Сад» (тм), в какую-нибудь италию или черногорию.
Таксисту урок, если выжил — не стой там где в тебя ходом могут влететь — паркуйся ЗА «объектом инфраструктуры»
По фото выше похоже, что не выжил…
А зачем таксист стоял на заправке против шерсти в трёх метрах от колонки?