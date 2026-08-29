Под Уфой автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену дома

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Красиво.
На месте владельца дома я бы укрепил забор бетонными блоками.
Тогда бы разбились насмерть!
*банушки.
А если бы не было забора?