Под Уфой автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену дома
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Под Уфой автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену дома

ЧП и ДТП Уфы
5 комментариев 5 комментариев
Под Уфой автомобиль вылетел с дороги и врезался в стену дома

ДТП произошло в селе Первушино под Уфой. Автомобиль вылетел с дороги, снёс забор и врезался в стену дома. В салоне помимо водителя находились ещё два человека. Все трое остались живы и даже серьезно не пострадали.

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5 Комментариев
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5 комментариев
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Nordman51

Красиво.

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d989417

На месте владельца дома я бы укрепил забор бетонными блоками.

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Kolyan II

Тогда бы разбились насмерть!

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UELL

*банушки.

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Kolyan II

А если бы не было забора?

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