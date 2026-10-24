Г.Чита. Дтп на перекрестке с круговым движением
1
1

Г.Чита. Дтп на перекрестке с круговым движением

Блоги
5 комментариев 5 комментариев

0
5 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
neapol

Так и не понял, с какой целью Веста в левый ряд полезла

Ответить
1
Nordman51

В таком тяжёлом трафике сложно разъехаться.

Ответить
0
Kolyan II

Эх, подставили мальчонка в красной рубашоночке! По чём намеренно! Сколько раз уже предупреждал: не обгоняйте и не опережайте разгоняясь в повороте!

Ответить
0
Kolyan II

Что-то они все трое на одно лицо, родные что ли?

Ответить
0
cs

чем это убогое красное чмо недовольно ? платить и каяться …

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
5 Комментариев

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку