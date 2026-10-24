Г.Чита. Дтп на перекрестке с круговым движением

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Так и не понял, с какой целью Веста в левый ряд полезла
В таком тяжёлом трафике сложно разъехаться.
Эх, подставили мальчонка в красной рубашоночке! По чём намеренно! Сколько раз уже предупреждал: не обгоняйте и не опережайте разгоняясь в повороте!
Что-то они все трое на одно лицо, родные что ли?
чем это убогое красное чмо недовольно ? платить и каяться …
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Так и не понял, с какой целью Веста в левый ряд полезла
В таком тяжёлом трафике сложно разъехаться.
Эх, подставили мальчонка в красной рубашоночке! По чём намеренно! Сколько раз уже предупреждал: не обгоняйте и не опережайте разгоняясь в повороте!
Что-то они все трое на одно лицо, родные что ли?
чем это убогое красное чмо недовольно ? платить и каяться …