В сервисе показали в чем «секрет» новой Волги

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Для понимающих «секретов» не было. Для, хавающего дерьмо с чувизера, пипла — всегда открытия!!! Даже шильдики в кетае делают. И ведь не поленились эти залипухи лепить. Теперь понятно, почему у этого корыта цена в РФ в 3 раза выше. чем в кетае.
Ёбнулись?
не это прорвыв с отрицательным ростом!
кусок этого гавна внимания не стоит, чтоб его обзирать или обсуждать
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Для понимающих «секретов» не было. Для, хавающего дерьмо с чувизера, пипла — всегда открытия!!!
Даже шильдики в кетае делают.
И ведь не поленились эти залипухи лепить. Теперь понятно, почему у этого корыта цена в РФ в 3 раза выше. чем в кетае.
Ёбнулись?
не это прорвыв с отрицательным ростом!
кусок этого гавна внимания не стоит, чтоб его обзирать или обсуждать