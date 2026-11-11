В сервисе показали в чем "секрет" новой Волги
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В сервисе показали в чем «секрет» новой Волги

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4 комментариев
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MishaBob

Для понимающих «секретов» не было. Для, хавающего дерьмо с чувизера, пипла — всегда открытия!!!
Даже шильдики в кетае делают.
И ведь не поленились эти залипухи лепить. Теперь понятно, почему у этого корыта цена в РФ в 3 раза выше. чем в кетае.

Редактировалось 4 часов назад
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4
Nordman51

Ёбнулись?

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2
dok_p

не это прорвыв с отрицательным ростом!

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0
E_Lindros

кусок этого гавна внимания не стоит, чтоб его обзирать или обсуждать

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4 Комментария

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